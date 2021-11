Alberto sobre la oposición: "Se prepararon para un estallido pero demostramos una vez más que no nos vencieron"

#DiaDeLaMilitancia | 💬 Alberto Fernández: "Solo es vencido el que pierde sus ganas de luchar" pic.twitter.com/lAl3KKZMit — Política Argentina (@Pol_Arg) November 17, 2021

El mandatario Alberto Fernández criticó este miércoles a quienes antes de las elecciones legislativas vaticinaron un estallido en la Argentina o difundieron versiones desestabilizantes y les advirtió que los peronistas "demostramos una vez más", con la Plaza llena, que "no nos han vencido porque tenemos más ganas que nunca", al participar del acto por el Día de la Militancia., resaltó en el marco de la convocatoria realizada por el Frente de Todos -en sus diferentes vertientes de sindicatos, movimientos sociales y militancia- para marchar a la Plaza de Mayo en apoyo al Gobierno nacional.En tanto, el mandatario llamó a "construir juntos este país" con sectores de la oposición que "no expresan odio ni boicotean", una línea de acción en la que a su juicio no figuran el ex presidente Mauricio Macri y el dirigente derechista Javier Milei., recalcó ante una colmada Plaza de Mayo.Por últimó, concluyó haciendo mención sobre el legado de Eva Duarte, Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner.