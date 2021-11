Violencia institucional en aumento: La Policía de la Ciudad cuenta 121 casos de gatillo fácil en los últimos cinco años

El asesinato del joven jugador de Barracas Central,, a manos devolvió a poner en tela de juicio el accionar de esta fuerza. Las víctimas delse suman en la Capital Federal y, en la mayoría de los casos, la edad de las víctimas rondan entre los 15 y los 25 años.Con tan solo 17 años, el futbolista fue asesinado cuando volvía del club tras un entrenamiento con sus amigos. Elocurrió el miércoles, los jóvenes salieron del entrenamiento y fueron interceptados por un vehículo. En ese auto iban policías de la Ciudad de Buenos Aires. Los amigos de Lucas relataron que, en ese momento, pensaron que le querían robar. Nadie se identificó, nadie dijo nada. El susto los llevó a acelerar y, sin mediar palabra, los efectivos -de civil- dispararon a sangre fría contra el auto.Fueron tres disparos los que dieron en el vehículo y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, el joven jugador de Barracas Central. El padre, a través de una carta en La Garganta Poderosa, indicó:Por lo ocurrido, el gobierno de la Ciudad pasó a disponibilidad y les inició sumarios administrativos a los efectivos, que ya quedaron a disposición de la Justicia.Según estadísticas de CORREPI, la, desde que se creó la Policía de la Ciudad -en 2016- la cantidad de casos de gatillo fácil por parte de esa fuerza suma 121 víctimas. En este último año, si bien el informe no está completo, se observó que hay por lo menos una decena de situaciones similares. Entre los múltiples informes que emitió CORREPI a lo largo de los años, se supo que, por ejemplo, en 2019 - a tan solo 36 meses de su creación- hubo 68 personas que fueron víctimas del gatillo fácil. Los números, se contrastaron además con la Secretaría Letrada contra la Violencia institucional.. En primer momento, la versión oficial informó que Lucas González había enfrentado a los policías y también dijeron que se produjo un tiroteo. No obstante, con el correr de las horas esa versión quedó completamente desterrada, ya que entre las pertenencias solo había camisetas de fútbol, botines y ropa deportiva utilizada para probarse en el club Barracas Central. En este caso, la violencia institucional llevó a que haya una víctima fatal, pero más allá de esta situación irreparable las denuncias por violencia institucional se multiplican en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años.En estas últimas semanas se conoció que la Secretaría Letrada contra laque depende del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, recibió 290 casos con indicios delo que significa un promedio mensual de 97 hechos. En el 75% hubo indicios deen el 28% dey en el 31% de otros tipos de violencia (discriminación, condiciones materiales de detención, falta de información, robo, irregularidades procesales, etc.). Con respecto a un año corrido, en 2019 -el último año prepandemia- aseguró que en ese año hubo un total 1210 hechos de violencia institucional. En el 49.1% de los casos (906) se denunciaron irregularidades procesales, en el 42.6% violencia física (786 eventos) y en el 8.3% violencia psicológica (153 casos).Al respecto,que tiene como base el presentado a nivel nacional por la diputada Paula Penacca, para abordar la Violencia Institucional ejercida por fuerzas policiales. La iniciativa busca generar herramientas para prevenir y erradicar casos de violencia institucional en el ámbito de la CABA ay establecer mecanismos de acompañamiento a las víctimas y sus familiares. Entre otros puntos, la iniciativa establece procesos de reentrenamiento en Derechos Humanos para la Policía de la Ciudad., había asegurado Cámpora sobre el proyecto., expresó sobre el tema.