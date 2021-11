Asesinato de Lucas: juez prohíbe salir del país a los tres policías porteños antes de declararse incompetente

El juez de Menores Alejandro Rodolfo Cilleruelo finalmento le prohibió la salida del país a los tres policías que mataron de balazos en la cabeza a Lucas González, luego se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal de mayores

Así lo publicó Télam en base a fuentes judiciales respecto de la decisión adoptada por el titular del Juzgado Nacional de Menores 4, quien a partir de ahora dejará de intervenir en el expediente y así haber sobreseído a los adolescentes que viajaban en el auto al determinar que no cometieron delito alguno.“La policía en una democracia no puede actuar bajo ningún concepto de modo subrepticio y sin debida identificación, menos cuando están ordenando la detención de un vehículo del cual como se comprobó no partió agresión de ninguna naturaleza”, sostuvo Cilleruelo.Agregó que "los únicos y verdaderos imputados en autos resultaban los policías" en la resolución en la que dejó asentado que los adolescentes sobreseídos, “como todo parece indicar, fueron víctimas de la policía”.Cilleruelo no solo dictó el sobreseimiento de los tres acompañantes de González que por unas horas estuvieron detenidos en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) (ex Instituto Inchausti) del barrio de Congreso, sino que puso el foco de la investigación en el irregular procedimiento policial.Tras analizar un único video de una cámara de la Ciudad que estaba averiada y captó solo en forma parcial la secuencia en la que el auto sin identificación de los policías interceptó al de las víctimas, el juez sostuvo que parecía más “un asalto” que una orden para que se detengan para ser identificados.“No surge que el accionar del personal policial haya sido una actuación clara para que las personas a quien iba dirigida la orden de detención pudieran circunscribirse y actuar conforme ella”, explicó el magistrado.Cilleruelo no solo dictó el sobreseimiento de los tres acompañantes de González que por unas horas estuvieron detenidos en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) (ex Instituto Inchausti) del barrio de Congreso, sino que puso el foco de la investigación en el irregular procedimiento policial.Si bien no ordenó sus detenciones,Las mismas fuentes judiciales explicaron que ahora el expediente debería recaer en el juez y el fiscal del fuero penal de mayores que estaba de turno el día del hecho en la zona de Barracas. Se trata del juzgado Criminal y Correccional 7, a cargo del juez, y la fiscalía, la número 32, a cargo de, quienes sí podrían ordenar en las próximas horas las detenciones de los tres efectivos porteños, cosa que sería inminente.De hecho, en su carácter de ministro de Justicia y Seguridad,, le envió anoche un escrito a Cilleruelo en el que le informaba la situación del pase a disponibilidad de los policías y le indicaba que “resulta imprescindible proceder a la adopción de medidas urgentes respecto de la situación procesal” de los oficiales Isassi, López y Nievas.La Policía Federal Argentina, fuerza que interviene desde el inicio en las actuaciones de este expediente, aguardaba alguna determinación del juzgado actuante en relación a los policías y en el caso ya intervienen los detectives de la División Homicidios de la fuerza federal.