Cafiero sobre el acuerdo con el FMI: "Hay que hacerlo bien porque se juega la Argentina en esto, no un Gobierno"

el Gobierno nacional negocia "permanentemente" con las autoridades del FMI

El canciller Santiago Cafiero aseguró este sábado que la Argentina necesita "un buen acuerdo, no un acuerdo rápido" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y resaltó que "hay que hacerlo bien porque se juega el país en esto, no un Gobierno".En declaraciones a Radio Diez, Cafiero sostuvo que, aseguró el canciller, al poner de relieve el crecimiento de varios sectores económicos entre los que mencionó la recuperación del empleo, la tasa de inversión y la inversión externa.En esa línea, consideró que "si lo resolvemos mal, todo esto que cuento que la Argentina está despegando y en el camino adecuado de crecimiento, puede empezar obstaculizarse".Por eso, indicó:Tras destacar que, Cafiero afirmó que "cuando negocias con dignidad, seguro tardará más"., enfatizó el Canciller.Asimismo puso de relieve las políticas sociales que lleva adelante el Frente de Todos así como el desarrollo de la Industria, la Ciencia y la Tecnología, al señalar que "hay ocho países en el mundo que hacen satélites, la Argentina es uno de ellos, y nos tratan de pintar que somos un país inviable"."La Argentina tiene terminales automotrices. Hay una veintena de países que hacen esto. No nos tenemos que comer esa pisoteada de autoestima", aseguró Cafiero, al señalar que