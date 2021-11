Ataque a Clarín: el día que Macri no repudió la violencia contra Tiempo Argentino

Hace cinco años, una patota liderada por el empresario Mariano Martínez Rojas irrumpió a la fuerza en la redacción del diario Tiempo Argentino y destruyó gran parte de las instalaciones, así como también golpeó a los trabajadores que cubrieron en la madrugada del 4 de junio de 2016.

El ataque a la redacción de Tiempo y Radio América ocurrió en un marco de amenazas, despidos y vaciamientos para el conjunto de las y los trabajadores de prensa durante el gobierno de Cambiemos. El desmantelamiento del Grupo 23, liderado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, fue el primer conflicto del gremio en una época oscura para el periodismo. Entre 2016 y 2019, el mapa de medios no solo se concentró todavía más, sino que hubo más de 4500 despidos.

Por ese entonces, Martínez Rojas era parte de una maniobra fraudulenta urdida por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, que simuló desprenderse del diario y de las empresas del Grupo 23 luego de fugarse sin pagar los sueldos de sus trabajadores. En ese contexto, Martínez Rojas buscó impedir que el diario siguiera saliendo en forma cooperativa luego de un largo conflicto gremial. Lo hizo al frente de un grupo que fue respaldado por el comisario Jorge Azzolina y el subcomisario Gastón Aparicio, entonces de la Policía Federal.

Tras conocerse el ataque con bombas a la sede del Diario Clarín, todo el arco político desde el oficialismo hasta la oposición repudió contundentemente este martes el episodio contra los trabajadores de prensa., dijo el presidente Alberto Fernández a través de Twitter.Por su parte, el ex mandatario Mauricio Macri señaló que fue. "Repudio la agresión y envío mi solidaridad. Que el gobierno y la Justicia aclaren lo sucedido y detengan a los responsables”, expresó.En la historia reciente, no es el primer ataque que recibe un medio de comunicación.En una entrevista concedida al diario La Nación, Macri fue consultado por el violento ataque a Tiempo Airgentino, sobre lo cual opinó:El mandatario no solo repudió "a medias" el episodio sino que también culpó a los trabajadores de usurpadores: