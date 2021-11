Escándalo: funcionario porteño del Teatro Colón subió una foto de su pequeño hijo con una ametralladora

Un funcionario del gobierno porteño que integra lasubió este fin de semana una llamativa foto en sus redes sociales que no tardó en generar malestar interno. Se trata del director ejecutivo, quién publicó en su Instagram una foto de su pequeño hijo con un arma de caño largo y su mano en el gatillo.La publicación la hizoy llamó la atención de las autoridades. Se ve a un niño de muy corta edad sostener un arma de caño largo tipo ametralladora mientras detrás permanecen tres agentes del Ejército argentino armados y camuflados de diferentes maneras. "El miliquito", publicó el director del Teatro Colón al pie de la foto. La foto generó malestar en la cúpula directiva del tradicional espacio cultural porteño y generó un llamado de atención hacia la conducta de Boschet.El autor de la llamativa publicación ofreció una explicación: contó que se trató de una foto tomada durante el fin de semana largo durante un viaje a Jujuy en una exposición militar abierta al público en la queEl director ejecutivo del Teatro Colón, uno de los cargos jerárquicos más altos del espacio cultural, dijo que el viaje fue durante el pasado fin de semana largo y la foto fue sacada en la plaza principal de Purmamarca, donde había una exposición., dijo.Consultado respecto de si el arma con el que posó su hijo era verdadera o una réplica, Boschet sostuvo que "de armas no entiendo nada y no sabría decir si eran reales, pero parecía que sí". Del mismo modo, señaló queSobre la foto, aseguró que no fue la única familia que le ofreció posar a su hijo., agregó Boschet.Con cerca de 57 años, Boschet llegó al Ente Autárquico Teatro Colón en el año 2007, cuando el jefe de gobierno porteño eray era un especialista en marketing. Un año después de haber sido nombrado en ese cargo, el diario Página/12 publicó un artículo periodístico en el que denunció una supuesta contratación irregular por parte del Gobierno porteño a Boschet. De acuerdo al archivo, un año después de haber llegado cobraba el doble del salario máximo que había impuesto Macri para ese tipo de categorías.De fuerte vínculo con el macrismo porteño, con el pasar de los años, dentro del Teatro comenzó a conocer los entretelones de la gestión cultural hasta que en el 2016 fue nuevamente nombrado como director ejecutivo del Teatro, ya como especialista en la gestión de ese tipo de espacios, de acuerdo a la autorreferencia de sus redes sociales.