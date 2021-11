Domínguez no descartó flexibilizar restricciones a exportar carne tras el cruce entre Kulfas y Feletti

“El productor no es formador de precios, es formador de trabajo”

, sostuvo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca,, al advertir que "hasta que no se entienda eso, los productores ganaderos terminan siendo la parte más débil de toda la cadena".Los cuestionamientos van en torno al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de quien se había sostenido "tuvo una actitud que no es la más indicada para un funcionario".Con las palabras de Domínguez, Kulfas, que es el ministro a cargo de la Secretaría que dirige Feletti, reafirmó la estrategia del Gobierno nacional de delegar en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el diálogo con los actores del sector ganadero para resolver el problema del precio de la hacienda en el mercado interno.Feletti había sostenido menester "desvincular lo precios internos de los internacionales" para el caso de la carne, y afirmó que aumentar las retenciones es un mecanismo posible para avanzar en esa dirección. En tanto, Domínguez, negó este fin de semana en Santa Cruz que los productores sean formadores de precios.Para el entorno de Domínguez, las restricciones vigentes a la exportación de carne finalizarán a fin de año. Según afirmó, su cartera definirá un "nuevo esquema" para la comercialización al exterior, pero no dio precisiones. El titular de la cartera agrícola-ganadera advirtió que "hasta que no se entienda eso, los productores ganaderos terminan siendo la parte más débil de toda la cadena".