El Gobierno confirmó que no continuarán la prohibición de despidos y la doble indemnización

Tras el adelanto de la cuestión que proporcionó ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, hoy el jefe de Gabinete, Juan Manzur, confirmó que después del 31 de diciembre no continuarán vigentes la prohibición de despidos y la doble indemnización

"Estas medidas se tomaron en un marco de emergencia absoluta y de una situación inesperada como fue la pandemia. Lo que se buscó por todos los medios fue primero generar consenso con los trabajadores y el sector empresarial para cuidar todo lo que se pueda el trabajo. Estas fueron medidas excepcionales", explicó el gobernador de Tucumán en uso de licencia.Agregó en su argumención que la idea es que, en la medida de que la situación económica lo permita, indicó el tucumano en sintonía con lo que ayer había afirmado Moroni.En ese sentido, agregó que prevén que el año cierre con un crecimiento en torno a los diez puntos. Coincide con lo que ayer sostuvo el titular de Trabajo, quien indicó que "como se está normalizando la situación económica, porque la Argentina está creciendo, es altamente probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas".El ministro aseguró que "cuando podamos medir la situación de diciembre próximo, que la publicaremos en febrero, vamos a haber recuperado la totalidad del empleo perdido durante la pandemia, como mínimo". Y ejemplificó: "Hay sectores, como la manufactura y la construcción, que están arriba de los empleos que tenían antes de la pandemia".La doble indemnización y la prohibición de despidos fueron algunas de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno. La primera comenzó en diciembre de 2019 con un plazo inicial de 180 días, pero fue extendida y está vigente hasta el 31 de diciembre próximo.Por su parte, la prohibición de los despidos sin justa causa comenzó a regir en el inicio de la cuarentena y aún está vigente. Hace un mes, el presidente Alberto Fernández también había admitido que ambas medidas no se volverían a extender.Oficialmente, es una de las demandas de los grandes empresarios. Pero además, versiones por ahora no confirmadas oficialmente indican que se trataría de una exigencia del Fondo Monetario Internacional para la reestructuración de la deuda que dejó Mauricio Macri.