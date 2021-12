Tras una modificación en su agenda, Alberto Fernández participa este jueves de la conferencia de la UIA

El presidente Alberto Fernández concurre esta tarde al cierre de la vigésimo séptima Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolla en el centro de exposiciones Parque Norte.

Según fuentes de la Presidencia, el Jefe de Estado "modificó su agenda" y, finalmente, asiste a partir de las 19 al foro en el que ayer disertaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el canciller Santiago Cafiero.De la clausura, que se desarrolla bajo la consigna, van a estar presentes también el titular de la central empresaria, Daniel Funes de Rioja; el responsable de la 27° Conferencia Industrial, Luis Tendlarz, y la presidenta Joven de ese encuentro, María Furtado.Durante la primera jornada del evento, el Jefe de Gabinete habló ante los empresarios sobre el acuerdo con el Fondo: "Queremos pagar, lo único que pedimos es una condición: que nos dejen crecer".El funcionario, que fue recibido por el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, aseguró que "la deuda fue irresponsable, pero ya está, no vamos a llorar sobre la leche derramada"., señaló.En la Conferencia Industrial, Manzur dijo no tener dudas de que "vamos a llegar a un acuerdo -con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- y va a ser el mejor acuerdo posible para el pueblo argentino".En ese sentido, reconoció que existen "dificultades", pero afirmó que están "absolutamente convencidos de la potencialidad que tiene el país".Por su parte el canciller Santiago Cafiero afirmó que el crecimiento y recuperación que muestra la economía argentina "no puede ser interrumpido por un mal acuerdo con el Fondo" Monetario Internacional, al afirmar que los vencimientos previstos para el año próximo asoman como "un cepo al desarrollo".Luego de participar en uno de los paneles de la 27 Conferencia Industrial de la UIA, que se desarrolla en el predio de convenciones de Parque Norte, el canciller dijo -durante un contacto con la prensa- que el Gobierno busca alcanzar