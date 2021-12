Para Casella, es una irresponsabilidad política la ruptura del bloque radical en Diputados

El histórico dirigente de la UCR criticó con contundencia la decisión de los legisladores allegados a Emiliano Yaccobitti y Martín Lousteau de romper la bancada del partido centenario. Recalcó que la estrategia se supedita al objetivo del senador de Evolución por conquistar la Ciudad. “Eso implicaría no tener candidato a presidente porque significaría votar a Rodríguez Larreta”, sostuvo.

Para Juan Manuel Casella, “es una irresponsabilidad política” la conformación del bloque UCR-Evolución. “El radicalismo en los últimos meses venía ascendiendo para la opinión pública, se estaba fortaleciendo y había decidido abandonar su dependencia con el Pro. Este episodio lo hace retroceder y lo coloca en una especulación por cargos que es justamente lo que a la gente no le gusta”, sostuvo en diálogo con Política Argentina.Según remarcó,indicó.Casella dijo que no sabe si Lousteau es el responsable. “Es un sector del radicalismo de CABA que incluye a Lousteau”, aclaró el ex candidato a gobernador bonaerense por la UCR.. Además, según agregó,También pidió no bajar los ánimos “triunfalistas” de cara al 2023.manifestó.