Para atacar a la Argentina, el hermano de Susana Giménez comparó una jubilación con una raqueta de tenis

“Hoy para mí estar en Argentina es de lo único que hay que escapar. Siento yo que es imposible subsistir leyendo las noticias que día a día pasan. Es veneno. Si uno quiere al país, es veneno. Tenés dos opciones: ponerte a pelear como hacían antes nuestros padres, abuelos, o irse del país”, dijo, antes de agregar que él eligió "la guitarra" en vez del "arma"

"Hoy para mí estar en Argentina es de lo único que hay que escapar. Siento yo que es imposible subsistir leyendo las noticias que día a día pasan. Es veneno. Si uno quiere al país, es veneno. Tenés dos opciones: ponerte a pelear como hacían antes nuestros padres, abuelos, o irse del país", dijo Patricio Giménez, el hermano de Susana Giménez, antes de agregar que él eligió "la guitarra" en vez del "arma".

Asimismo, justificó su decisión de mudarse al país vecino pese a lo elevado del costo de vida allí. "Acá será más caro pero prefiero eso y sentir que estoy en paz y que me están tocando el culo todo el día. Extraño a mi abuela, a mi mamá, el delta y los amigos de Argentina. Mis mejores amigos se fueron a vivir al exterior. Lo que pasa es que si se va mi amigo no te enterás, no sale en el diario. Se han ido muchísimos", dijo, sin acompañar la idea con datos específicos.

"Me da lástima que la gente se vaya pero es lo que hay. Yo no creo en el dicho ´si no puedes contra ellos, uneteles, yo creo más en dejarlos ir. Yo jubilado en Argentina no quiero ser. Mi abuela hoy cobra 30 mil pesos y una raqueta de tenis vale 50 mil", agregó en una insólita comparación que, más allá de exponer los bajos ingresos de los adultos mayores, que perdieron un 25% de poder adquisitivo en los últimos 5 años, traza una analogía entre las necesidades más básicas con otras accesorias, con la práctica de un deporte de sectores medios.

Consultado por la grieta y los dichos contra su hermana Susana, el cantante opositor expresó: "A Dios gracias me chupa un huevo. No le doy más importancia a la pelotu... ¿Sabés que pasa? Me deja de importar el piquete. El piquete le tiene que importar al pobre tipo que tiene que seguir laburando ahí".