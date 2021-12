Unidad, liderazgo y perspectiva de futuro: los principales desafíos del FDT y JXC de cara a 2023

Zuban y Marangoni coinciden en que un acuerdo o no con el organismo multilateral va a marcar la segunda parte de la gestión de Alberto Fernàndez.

los especialistas coincidieron en un nombre: Horacio Rodrìguez Larreta.

Tras la vorágine de las elecciones de este año, el oficialismo y la oposición tienen desafíos por delante ya de cara a 2023. Juntos por el Cambio salió “mejor parado” en los comicios de medio término pero no puede relajarse y deberá resolver sus internas si desea tener posibilidades dentro de dos años. En tanto, el Frente de Todos aún con una derrota debería hacer lo mismo pero también encarrilar la economía y mejorar la imagen del presidente Alberto Fernández, que viene en descenso desde 2020., explicó para Política Argentina el politólogoEn ese sentido, Marangoni recalcó que la ruptura del radicalismo no lo beneficia de manera significativa al peronismo., señaló.Resolver sus internas y buscar liderazgos. Dos claves a las que la directora de la consultora Zuban Córdoba & Asociados,, le sumó la recuperación de la imagen positiva del mandatario., detalló a Polìtica Argentina., indicó Zuban.En esa línea, Florencia Filadoro, directora de la consultora Reyes Filadoro, añadió que".Por otra parte, Filadoro mencionó la importancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional(FMI) para el Gobierno nacional y para el escenario político económico a futuro., expresó para Política Argentina.Al respecto,, sostuvo el expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y agregó:Por su parte, Zuban señala que el acuerdo con el FMI al condicionar el plan económico y también el panorama político argentino , impactará de lleno en el ciudadano de pie, que hoyConsultados sobre los dirigentes políticos con claro perfil de candidatos para las elecciones presidenciales de 2023 ,Aunque a la coalición de JXC le resta dirimir su interna y definir un liderazgo, el jefe de Gobierno porteño cuenta con una mejor imagen positiva no solo dentro de su espacio sino también puertas para afuera., sostuvo la consultora de Zuban Córdoba & Asociados.En tanto, Filadoro resaltó:De todas maneras, Marangoni por su parte no descarta la figura del debutante Facundo Manes., planteó.Todo lo contrario ocurre en el oficialismo, que según el politólogo “todavía no tiene candidatos”. “, indicó.Filadoro y Zuban en tanto coindicen en que no ven a la Vicepresidenta presentándose en un cargo ejecutivo para 2023. ", planteó la directora de la consultora Zuban Córdoba & Asociados.De esta manera, la situación económica, en parte determinada por el acuerdo con el FMI, será clave en el escenario 2022 y lo que marque el panorama electoral 2023. La experiencia 2015-2019 bajo el gobierno de Cambiemos demostró que cualquier mejora debe llegar al bolsillo del ciudadano de pie y que en un gobierno de coalición los acuerdos son necesarios para gestionar.