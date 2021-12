Carta de Lousteau contra la UCR: "Partido misógino" de "señores feudales" que busca "salvar prebendas"

Tras la ruptura en la Cámara de Diputados y la corrida de cargos en el Senado, Martín Lousteau defendió la decisión de su espacio, Evolución Radical, y castigó con dureza a la UCR con acusaciones y descripciones que dejan el panorama hacia adelante al borde de una crisis insalvable al interior de Juntos por el Cambio

"partido misógino, que se resiste a los jóvenes y en el que prima la mirada pequeña de la política"

La interna que se desató en la Unión Cívica Radical no frena. Es más, sigue escalando.En las últimas horas, el gobernador de Jujuy,, ofició de vocero del "radicalismo tradicional" y castigó no sólo al ex embajador en los Estados Unidos sino también a quien sería su apoyo en el PRO, el jefe de Gobierno porteñó,. Básicamente, dijo que las huestes del primero son contratadas por el segundo y que se trata de una alianza para que el alcalde porteño consolide su candidatura presidencial 2023.Ahora, Lousteau escribió una carta que se publicó en Clarín en la que arremetió con acusaciones de un tenor de difícil marcha atrás., disparó en un tramo elocuente.En el texto, además, califica al sector radical mayoritario, que conducen Morales,, como uny apunta a una parte de sus dirigentes a quienes señala como "señores feudales".El senador afirmó que el radicalismo "tiene períodos en los que se dedica a obturar los liderazgos emergentes" y sale también a cuestionar a quienes atacan a su espacio político acusando que es controlado por, dirigente al que alejan de la idea de "renovación" que esgrime Lousteau."Tengo aprecio por él - escribió Lousteau sobre el `Coti´ -, fue ministro de la restauración democrática. Su compromiso con el legado de Alfonsín es indiscutible. No soy de aquellos a los que le dicen qué hacer: el liderazgo de Evolución Radical lo ejerzo yo y es mi responsabilidad", aseguró.En el mismo sentido señaló que con el resultado de las PASO y las elecciones "emergieron nuevas figuras en todo el país, consolidando un proceso de renovación que hay que profundizar" y evaluó que "ellos deberían ser los candidatos a intendentes y gobernadores"., explicó.Señaló que al asumir como senador propuso “en el Bloque que con los recursos se armen equipos altamente capacitados para que provean a los legisladores de los mejores insumos”, pero que le respondieron "con una sonrisa irónica"."Es un ejemplo claro de esta dirigencia que se apropia de los lugares como si fuesen un bien personal. No creen que pueden ser mayoría y entonces se acomodan en el lugar donde están y ni se plantean cómo transformar la realidad”, continuó.Al cierre de su misiva, disparó con todo: