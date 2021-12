Kicillof anunció un megaprograma de 10 medidas de gestión y oficializó cinco cambios en el gabinete

el gobernador bonaerense Axel Kicillof relanzó la segunda parte de su gobierno al frente de la provincia de Buenos Aires con una batería de medidas con las que aspira a "asegurar una profunda transformación de la provincia orientada a generar mayores niveles de desarrollo, inclusión, e integración" para los próximos seis años y nuevos cambios en su equipo de gestión con el ex ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni como director general de Cultura y Educación provincial y la creación de los ministerios de Ambiente, Transporte y el Instituto Cultural

Con un acto desde la localidad bonaerense de Pilar,El gobernador Kicillof anunció el lanzamiento del Programa de Reconstrucción Provincial, también llamado Programa 6x6, un ambicioso proyecto con el cual la gestión del Frente de Todos buscará “transformar estructuralmente la provincia”.Desde el municipio del norte del conurbano, el mandatario bonaerense anunció un plan de “diez medidas y programas que formarán parte de la mayor inversión de la historia de la Provincia en materia de Infraestructura, Educación, Seguridad y Salud”."Llegó el momento de dejar atrás un gobierno de emergencia por la pandemia, ya que tenemos con un 85 por ciento de la población vacunada. Ahora necesitamos un Estado fuerte, presente y moderno", sostuvo.El mandatario presentó hoy el Programa de Reconstrucción y Transformación provincial en el Microestadio Ricardo Rusticucci del municipio de Pilar, donde aseguró que "seis años de crisis, seis años de pérdidas, tienen que ser superados por 6 años de recuperación".Así, Kicillof anunció diez medidas y programas "que formarán parte de la mayor inversión de la historia de la provincia en materia de infraestructura, educación, seguridad y salud".1.• La gestión de Kicillof precisó que "hoy la PBA cuenta con una enorme cantidad de cuadras urbanas en barrios que no están ni siquiera pavimentadas", por lo que la propuesta es pavimentar "en los próximos 6 años 100.000 cuadras que hoy son de tierra en los 24 distritos del conurbano, y va a ser extensible a las ciudades del interior que tienen el mismo problema".Serán 10.000 cuadras en 2022 y 20.000 en 2023. "El objetivo es trabajar hasta terminar con las calles de tierra en el nuestras ciudades", informaron.2.• Los edificios de la provincia se encuentran en muchos casos en un estado deplorable. Por eso el gobierno provincial anunció que los acondicionarán y "crear un mecanismo de mantenimiento preventivo en toda la provincia". Y agregaron: "No puede haber buena atención si los edificios se caen a pedazos. Muchas veces se inaugura una obra y a los dos años está de nuevo abandonada. Ya avanzamos con 3650 obras de reparación de edificios escolares en el plan “Escuelas a la Obra”. En los próximos dos años habrá refacciones en 6000 escuelas, 39 hospitales, 87 CAPS y 186 registros civiles. Además, se construirán 1800 aulas, incluyendo 187 nuevas escuelas, 10 edificios para educación superior, 52 nuevos CAPS y 10 centros de diálisis. El objetivo es que los edificios e instalaciones, la cara de la provincia ante los bonaerenses, tenga las condiciones adecuadas".3.• Los 307.000 Km2 contienen cerca de 100 de los 135 distritos con espacios rurales en los que habitan 4 millones de bonaerenses, que padecen la falta de infraestructura y la limitación de oportunidades. Vamos a profundizar la mejora de la conectividad rural con obras y el financiamiento de materiales y maquinaria para el mejorado de caminos rurales, con financiamiento de la conectividad de internet. Vamos a reducir las asimetrías territoriales con el financiamiento de más infraestructura para el agregado de valor local, totalizando al 2023: 32 frigoríficos + 8 establecimientos de agregado de valor + 10 mercados fijos de alimentos + 3 mercados concentradores. Promoveremos Centros Universitarios y de educación superior Locales, con la creación de ofertas universitarias y terciarias en localidades del interior que no cuentan con ellas. Además, vamos a avanzar en la construcción de garitas de ingreso y seguridad ciudadana y vial en accesos a ciudades y pueblos del interior de PBA. Por último, vamos a realizar 180 obras en nuevos centros polideportivos y ampliaciones de los existentes y nuevas piscinas y playones. El objetivo es que se pueda vivir bien en el interior de la Provincia, con igualdad de oportunidades.4.En este caso, la PBA anunció que al asumir en 2019 encontraron "una policía mal paga, mal preparada y mal equipada". Por eso, actualmente está en vigencia "un Plan Integral de Seguridad para la provincia y un Plan Local con cada uno de los municipios"."Igualamos los salarios de nuestra Policía con los de la Policía Federal; compramos más de 3.000 patrulleros y estamos ejecutando el Programa de Fortalecimiento con el gobierno nacional y los municipios por unos $ 37.700 millones. Vamos a duplicar la cantidad de policías en el conurbano, lo que implica reclutar y formar hasta 20.000 por año en 2022 y 2023. Formamos 1.100 policías rurales y renovamos la flota que patrulla los campos. Dimos un salto cualitativo en la formación policial: para los nuevos efectivos, y en el entrenamiento permanente de la fuerza. Como me comprometí, construímos una policía más humana, más equipada y más profesional", explicaron.Además, señalaron que más allá de "lo cuantitativo", avanzarán "en una mejor formación policial y en el desarrollo de la carrera profesional: estamos trabajando en el lanzamiento de 12 carreras de pre-grado y grado en el Instituto Universitario Juan Vucetich para policías, funcionarios y agentes municipales, y en el entrenamiento permanente y la capacitación especializada de nuestra fuerza policial (prácticas de tiro y uso de armas de fuego; manejo y mantenimiento de vehículos)".5.• IOMA tiene 60 años y hace 30 que sufre un deterioro sostenido. En 2019 tuvo su segundo déficit después de 2001. Recibimos una obra social endeudada, rota. Debía a los proveedores 10 mil millones de pesos. Totalmente quebrada. Después de avanzar en cambios estructurales y brindar toda la atención necesaria durante la pandemia iniciamos una nueva etapa. Vamos a lanzar “IOMA Cobertura al 100%" para prestaciones del primer nivel de atención y en medicamentos ambulatorios para patologías crónicas no transmisibles de mayor prevalencia. En la atención médica pasaremos de 6.980 médicos a 10.000 en 2023 y a 14.460 en 2027; Crearemos 200 nuevos policonsultorios con cobertura al 100% llegando a toda la PBA. Además, vamos a avanzar con el “Plan Integral de Digitalización”, con el objetivo de agilizar y automatizar trámites. Lo que hoy se hace de manera presencial lo vamos a poder hacer desde una App o desde la web de IOMA, reduciendo los tiempos de los trámites de 2 meses a 1 semana.6.• Se tratará de una puerta de acceso única a todos los servicios que ofrece la provincia. En sintonía con los desarrollos digitales que se vienen llevando adelante en la PBA en los últimos dos años (vgr. VacunatePBA, Cuenta DNI, partida de defunción digital, digitalización de trámites de distintos organismos, etc.), se avanzará en el desarrollo de un portal y una App de modo de integrar de modo paulatino todos los servicios de la Administración Pública Provincial para facilitar y simplificar el acceso a la información y la gestión de trámites en las distintas dependencias provinciales.7.• La Provincia informó que "cada año egresan de la escuela pública unos 140 mil pibes y pibas", por lo que van a "seguir impulsando las prácticas profesionalizantes de las secundarias técnicas y especializadas que hoy se realizan en 5660 empresas privadas, organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil para acercar a los jóvenes al ámbito de la producción y el trabajo"."A cada uno de ellos vamos a entregarle una computadora personal. Además, van a poder hacer un curso de formación en alguno de los 340 centros de formación laboral y profesional y también en nuestra plataforma virtual. Las empresas tienen subsidios de hasta $ 15.000 para que los pibes y pibas hagan las prácticas laborales, y además cuentan con reducción de contribuciones patronales para las contrataciones efectivas. Por otro lado, los que quieran emprender por su cuenta, podrán recibir asistencia técnica para la formulación de proyectos, un aporte no reembolsable de hasta 5 SMVM y de hasta 15 SMVM para unidades asociativas. A su vez, habrá crédito con tasa subsidiada para recapitalizar la unidad productiva", precisaron.8.• La PBA es la principal provincia turística del país, con un promedio anual de 14,5 millones de turistas, 11.000 empresas turísticas y 130.000 trabajadores y trabajadoras en la actividad. El turismo es, además, la quinta actividad de relevancia dentro del PBG provincial. Es una de las actividades más golpeadas por la pandemia. Las zonas turísticas de nuestra provincia se encuentran diversificadas entre los destinos de mar, sierra, lagunas, ríos y turismo urbano y rural. Sin embargo, el grueso del turismo aún se concentra en un puñado de destinos. El objetivo del programa es el desarrollo de destinos no tradicionales y el fomento de la actividad turística durante todas las estaciones y meses del año. Las herramientas con las que vamos a trabajar son i) ReCreo en la provincia, una plataforma virtual que reúne actividades, atractivos y agendas de los municipios; ii) Programa Bonaerense de Turismo Estudiantil, que garantiza que los estudiantes del último año secundario accedan a un viaje de fin de curso; iii) Financiamiento de proyectos para infraestructura turística (20 municipios por año); iv) Apoyo económico para la realización de unas 600 fiestas populares en los distritos de la PBA; v) Turismo Alternativo, para el turismo de escapadas y destinos no tradicionales. El objetivo es ampliar la oferta e incluir a todos los destinos.9.• Nuestra provincia es el corazón productivo del país. Da cuenta del 35% del PBI, del 49% del PBI industrial, del 35% de las exportaciones, del 34% de la IED y del 32% del empleo formal de nuestro país. Además, es la cabecera productiva de los sectores automotriz, del acero, de las oleaginosas, de la ganadería, de la metalmecánica, del calzado, del cemento, de la petroquímica, entre otros. Cuando asumimos, la actividad industrial había caído 11% en 4 años, se habían perdido 64.000 empleos productivos y el poder adquisitivo de los trabajadores se había reducido en unos 15 puntos porcentuales. Sobre eso llegó la pandemia. Luego de 6 años de crisis productiva necesitamos fortalecer los instrumentos y herramientas para mejorar el contenido tecnológico, el valor agregado, la competitividad internacional y la generación de empleo de nuestro aparato productivo industrial. Para impulsar el desarrollo productivo y la creación de empleos nos comprometemos a seguir potenciando el crédito y los programas específicos.• En estos años, el BAPRO fue el banco argentino, tomando tanto banca pública como privada, que más crédito a la producción otorgó, por un valor aproximado de unos $ 372.000 millones. Dejó de ser un banco orientado a la especulación financiera, para pasar a ser un banco de fomento a la producción. Vamos a expandir todas las líneas de financiamiento del BAPRO: i) REPYME, para las pymes de la provincia; ii) Créditos para Inversión en todas las líneas; iii) Tarjeta PROCAMPO; iv) Provincia Leasing; y v) Financiamiento de Proyectos Estratégicos de Inversión, para unos 50 grandes proyectos de inversión a 2027.• Además, continuaremos con nuestro Programa de parques industriales “ArriBA Parques”, y vamos a lanzar el programa “Tu Empresa en un Trámite”, que permitirá conformar una sociedad comercial en un solo trámite y de forma totalmente virtual, teniendo automáticamente CUIT, alta en ARBA y una cuenta BAPRO. Buenos Aires será la primera y única provincia argentina donde se podrá conformar en forma digital los emprendimientos y sociedades comerciales. En materia de fomento tecnológico, vamos a trabajar con el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), la creación de Polos Tecnológicos Regionales y la creación de BATEC, la primera empresa bonaerense de tecnología.10)• Cuando asumimos la educación estaba desfinanciada como nunca, los edificios abandonados y era la norma atacar a los maestros y maestras como si fueran una mafia.• Luego del inconmensurable esfuerzo que significó seguir enseñando a pesar de la pandemia, debemos dedicarnos a transformar el sistema educativo de la provincia. Va a llevar tiempo, pero ya iniciamos el camino. En este plan a 6 años vamos garantizar el ejercicio del derecho social a una educación de calidad desde los 3 años hasta la finalización del nivel secundario para todos los y las bonaerenses.• Hay muchísimos chicos de 3 años que aún hoy no cuentan con una vacante y mi compromiso es trabajar para que en los próximos 6 años la cobertura sea universal.• Vamos a fortalecer como nunca la oferta de formación para las y los docentes, los equipos directivos y de supervisión. Crearemos la Escuela Provincial de Formación para Equipos de Supervisión y Dirección de las escuelas bonaerenses.• Después de una época de desprecio hacia la formación profesional, vamos a potenciar la relación entre educación, trabajo y producción. Llevaremos adelante una inversión sin precedentes para fortalecer, articulando con el sistema universitario, la formación técnico-profesional y el desarrollo científico y tecnológico.• Para eso, seguiremos mejorando la infraestructura y el equipamiento mobiliario, tecnológico y didáctico y recomponiendo las condiciones laborales de todos los trabajadores de la educación, indispensables para cumplir con los objetivos de contar con una educación inclusiva y de calidad que transforma.• Para eso, estamos también mejorando la infraestructura y el equipamiento mobiliario, tecnológico y didáctico adecuado y recomponiendo las condiciones laborales de todos los trabajadores de la educación.Kicillof anunció también cambios en su equipo de gobierno: la principal modificación, que ya había trascendido, es la designación del ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, como director general de Cultura y Educación provincial y la creación de los ministerios de Ambiente, Transporte y el Instituto Cultural.Las modificaciones en el gabinete fueron anunciadas por el mandatario en el mismo acto desde Pilar. Aseguró que la creación de los nuevos ministerios “es para jerarquizar esas áreas”, calificó a su gabinete como un "equipazo” y dijo que “es tiempo de dar la vida por esta provincia, porque los bonaerenses no la están pasando bien”.1) La actual titular de la cartera educativa, Agustina Vila, pasará a ser secretaria general, por lo que será reemplazada por Sileoni, abogado y profesor de Historia egresado de la UBA, con una especialización en Gestión Educativa.Sileoni fue el ministro de Educación nacional de Cristina Fernández de Kirchcner entre 2009 y 2015. También se desempeñó como profesor y director en diversos establecimientos educativos y lo hace como docente desde hace 25 años en la UBA y en la Universidad Nacional de Hurlingham, entre otras cosas.En tanto, Vila es licenciada en Ciencia Política (UBA) y cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas (UDESA).2) Por otra parte, la actual diputada nacional y licenciada en Ciencia Política Daniela Vilar será designada en el Ministerio de Ambiente, mientras que el exlegislador y abogado massista Jorge D'Onofrio será nombrado en el de Transporte.Para crear tanto la cartera de Ambiente como la de Transporte, deberá sancionarse en la Legislatura una modificación a la actual Ley de Ministerios, mientras que el pliego de designación de Sileoni requiere del acuerdo del Senado.Vilar realizó un posgrado en Desarrollo Local y Economía Social en FLACSO y es Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, fue concejala del municipio de Lomas de Zamora y representó a Argentina en encuentros ambientales internacionales.Por su parte, D'Onofrio ocupó los cargos de director de Deporte Social y director provincial de Deportes de la provincia; fue director de Relaciones Institucionales y director General de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad bonaerense y director nacional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación. Además, fue diputado y senador bonaerense e integró el Consejo de la Magistratura de la Provincia.3) La exdiputada Florencia Saintout -doctora en Ciencias Sociales (FLACSO) y Magíster en Ciencias de la Comunicación (UIA, México)- quedará al frente del Instituto Cultural.Saintout realizó un posdoctorado en Comunicación y Cultura del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y fue directora provincial de Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.Se desempeñó también como decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde es titular de la cátedra de Estudios de la Comunicación en América Latina y se desempeña como docente de Comunicación y Recepción y Culturas Juveniles y Comunicación.Fue concejala del municipio de La Plata y diputada provincial, y luego se desempeñó como titular del Consejo de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico de la provincia de Buenos Aires.Las modificaciones en el gabinete anunciadas hoy se suman a las que ya había realizado Kicillof tras las elecciones primarias, cuando incorporó al intendente de Lomas de Zamora, Marín Insaurralde como jefe de Gabinete; al jefe comunal de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini en Infraestructura y a la diputada nacional Crsistina Alvarez Rodríguez al frente de la cartera de Gobierno.