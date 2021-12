Tevez criticó a Riquelme, habló de su amistad con Macri y reconoció que busca que haga política en Boca

alguien salió a dejar en claro que verdaderamente el macrismo quiere seguir metido en el club. La sorpresa es quién lo hizo: fue el ex futbolista "bostero" Carlos Tevez, quien aún no determinó si seguirá jugando o no al fútbol de manera profesional, pero marca la cancha acerca de sus intenciones y de qué lado

Si yo estaba, no bajaba del micro. Le decía que viniera él y nos felicite arriba, era lo más correcto. ¿Por qué nosotros teníamos que bajar?

“Es una idea que tienen otros y me la van tirando, eso hace mucho ruido. Yo me río porque ni yo sé qué voy a hacer. Terminé el primer año del curso de técnico y el año que viene empiezo el de coaching. Todos saben la amistad que tengo con Mauricio (Macri), Daniel (Angelici) y la ex dirigencia, pero siempre dejé algo una cosa. Si pongo mi nombre, voy a ser el que maneje, no serán ni Macri ni Daniel Angelici”

Tras los picantes cruces entre, en los que el primero acusa al segundo de haber usado - y querer seguir haciéndolo - a Boca Juniors para hacer política y el segundo compara al máximo ídolo xeneize con- como crítica, claro -,Llamativamente, o no,, al otro día de que el vicepresidente xeneize vuelva a pegarle al ex mandatario nacional por haber usado al club para hacer política.La primera ocasión a la que recurrió el Apache para criticar al vicepresidente y ex compañero de equipo fue cuando le preguntaron por el episodio del micro del plantel xeneize después de la derrota con Gimnasia La Plata en la Bombonera. En aquella ocasión, Riquelme pidió a varios futbolistas que bajaran para reunirse en el vestuario y felicitarlos por su juego.Yo hubiera hecho eso. Los jugadores bajaron y listo. Después no sé qué pasó adentro del vestuario. Encima con la calentura de perder un partido... El que fue jugador sabe que no le gusta perder ni a la bolita”, disparó Tevez, tal vez con el escudo de la obligación de responder, pero no necesariamente lo que efectivamente contestó.Si bien valoró que “Boca sigue ganando campeonatos, que es lo más importante", puso excesivamente el ojo - como no le gustaba que hicieran los ídolos desde afuera cuando él estaba adentro de la cancha - en que "se está hablando mucho de cómo llegar a eso"."Es la fuerte crítica de los hinchas o la gente.. El hincha está festejando y todos los campeonatos se festejan, pero a veces también quiere verlo jugar bien a Boca, que lo pase por encima a todos los rivales”, afirmó.Y añadió: “A la gente le molestan un poco los quilombos aparte del juego. Me preguntan por qué hay todos los días quilombo y yo les digo que no estoy más. No tengo relación con la gente que está en el club”.Básicamente, Tevez advirtió que no descarta presentarse a las próximas elecciones de Boca en 2023, o eventualmente más adelante, y que tanto Mauricio Macri como Daniel "Tano" Angelici quieren que sea la bandera de la oposición a Riquelme., aseguró el Apache, para cualquier buen entendedor.Luego, dejó en claro que podría llegar a ocurrir, su ingreso a la dirigencia del lado macrista, dentro de dos años: “Si yo no tengo claro cómo llevar a Boca a lo más alto y siento que no estoy preparado, de dirigente no voy a estar. Eso no va a cambiar mi amistad con Daniel y Mauricio. Es una decisión que tengo que tomar con mi familia y tengo tiempo hasta 2023 que ellos - "ellos" es Jorge Amor Ameal y Riquelme - tienen mandato y hay que respetarlo y desearle lo mejor. Siempre voy a querer lo mejor para Boca”., sostuvo ante más preguntas respecto de la eventual competencia electoral contra Román, su otrora compañero y a quien abrazó en su despedida.Y especificó: "Es porque tendré una idea clara para el club y después la gente decidirá si elige a Román, Tevez o cualquier otro. No creo en eso de sacar energía de quien está enfrente. Después si sale bien o mal, habrá que hacerse cargo. ¿Salió bien? Bien. ¿Salió mal? A hacerse a un costado. Tener la grandeza de decirlo y hacerse a un costado. Porque acá no es Riquelme ni Tevez, acá el hincha hace grande a Boca. Eso lo tengo claro”.