Hotesur y Los Sauces: el fiscal apeló el sobreseimiento de Cristina y va a Casación para forzar juicio oral

El fiscal federal Diego Velasco apeló y criticó con duros términos, como se esperaba, la decisión que adoptaron dos de los jueces que integraban el Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, y que había resultado en el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los acusados en la causa Hotesur y Los Sauces

Para Velasco, entre otros argumentos que no coinciden con la mirada de los magistrados, aún quedaban en la causa medidas pendientes y, además, las justificaciones de los jueces no resultaban suficientes para sustentar la decisión de desvincular a la ex presidenta de la supuesta maniobra de lavado de activos., escribió Velasco en su texto de 249 páginas.Además, solicitó que sea apartado de la causa Obligado, uno de los dos jueces del TOF 5 que sobreseyó a Cristina, porque, según el fiscal, el magistrado ya opinó sobre el fondo del expediente. El otro juez que votó por las desvinculaciones, Grünberg, ya no integra el tribunal.“Han devastado años de investigación, de recopilación de prueba de difícil obtención, de labor extenuante de distintos actores del Ministerio Público Fiscal frente a personas que ostentan un gran poder político y económico, sin siquiera darle a esta parte la posibilidad de debatir todas las cuestiones en un plano de mayor transparencia e igualdad", escribió, con evidente vehemencia, Velasco.Ahora la sala I de la Casación deberá revisar los sobreseimientos de Cristina y el resto de los investigados, previo a que el fiscal ante esa instancia,, se exprese y eventualmente apoye la decisión de su colega. Se trata del mismo cuerpo de camaristas que tiene a su cargo la revisión del expediente por el Memorándum con Irán y la que determinó los sobreseimientos en Dólar Futuro.Actualmente está integrada por los jueces. Sin embargo, aún no está claro si será esa integración ya que decidirá, ya que Petrone podría ser nombrado mañana presidente de la Cámara de Casación.Si esto sucede, debería buscarse un reemplazo para que defina la cuestión junto a los jueces Barroetaveña y Figueroa debido a la costumbre no escrita de que el presidente no integre una sala el año que está al frente de Casación. No obstante, el otro candidato a tomar la presidencia es Alejandro Slokar, a quien le correspondería por rotación.Si el fiscal Villar mantiene la apelación de su par Velasco, luego Casación debería llamar a una audiencia para escuchar a las partes y resolver. Esto indefectiblemente quedará para el año próximo. Además, sea lo que sea que resuelva el tribunal podrá ser apelado a la Corte Suprema.