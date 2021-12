Kicillof: "El que no se quiere vacunar tomó la decisión pero pone en riesgo a los demás"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó hoy a quienes se niegan a vacunarse contra el coronavirus porque "ponen en riesgo a los demás" y confirmó que esta temporada desde su gestión piensan "restringir algunas actividades para aquellos que no se hayan dado las dos dosis".Lo hizo entrevisado por la señal de noticias C5N, donde el mandatario provincial recordó que en el distrito bonaerense hay "vacuna libre en primera y segunda dosis desde los 3 años"."El que no se quiere vacunar es porque ha tomado la decisión, pero pone en riesgo a los demás, esa es la verdad", cuestionó Kicillof, antes de aclarar que en la PBA hay 4,5 millones de vacunados con primera dosis y 12,5 millones con segunda dosis, por lo que interpretó que "falta muy poco para una cobertura casi universal" e instó a completar el esquema a aquellos que aún no lo hayan hecho.El mandatario relató que mantuvo una reunión con intendentes de distritos que esperan gran afluencia de turistas para la temporada de verano, y anticipó que "se prefigura como una de las temporadas más grandes que podemos recordar".En ese marco, indicó que en esa reunión se acordó "pase libre con vacuna" y "restringir algunas actividades para aquellos que no se hayan dado las dos dosis, porque más allá de la decisión personal, configura un riesgo para todos".Luego, Kicillof entregó anteojos a estudiantes de la Escuela Primaria 46, en la localidad de Monte Chingolo, en Lanús, en el marco del programa "Ver para Aprender", y destacó que los recursos del Banco Provincia vuelvan a "apuntalar a empresas y familias".“Cuando asumimos, el Banco Provincia se dedicaba a utilizar los recursos de los y las bonaerenses para la especulación financiera. Hemos decidido que la institución se vuelva a ocupar de aquello para lo que realmente fue creada: apuntalar a las empresas y a las familias de la Provincia”, sostuvo el mandatario en el acto.En ese marco, Kicillof aseveró que “con este programa, los recursos de la Fundación del Banco Provincia se destinan a los chicos y chicas de las escuelas bonaerenses”.El gobernado estuvo acompañado en Lanús el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la actual directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el vicepresidente de la Fundación Banco Provincia, Alejandro Alegretti; la directora de la institución, Claudia Dávila; y el jefe distrital de Inspectores, Gustavo Pistorino.El programa "Ver para aprender" es una iniciativa conjunta que llevan a cabo la Fundación Banco Provincia, el Ministerio de Salud y la Dirección General de Cultura y Educación, con el objetivo de que chicos y chicas de escuelas primarias públicas puedan acceder a un control oftalmológico de calidad y, en caso de que sea necesario, reciban los lentes adecuados.En esta ocasión se entregaron 22 anteojos, en tanto que ya se realizaron controles oftalmológicos a 1.300 niñas y niños de 11 escuelas ubicadas en Quilmes, Lanús, Hurlingham, Moreno, La Matanza, Florencio Varela, La Plata y Lomas de Zamora.Además, el programa gestiona la derivación a especialistas regionales para todos los casos que requieran seguimiento.Participaron también Alberto Sileoni, quien asumirá como nuevo director general de Cultura y Educación; la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud, Alexia Navarro; el concejal Julián Álvarez; y la vicedirectora de la escuela, Débora Leonardelli.