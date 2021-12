Alberto Fernández: "No quiero hacer la Argentina que recibí sino otra"

El presidente Alberto Fernández planteó este martes la necesidad de "terminar con la estructura de una Argentina central y una periférica" y resaltó que el país necesita "poner en valor el norte argentino", al encabezar este martes la reunión de Gabinete Federal en Tucumán."El federalismo es convocar al desarrollo integral de la Argentina y superar las asimetrías", sostuvo, y agregò: "El desarrollo es conseguir que los empresarios inviertan, para producir empleo. Ojalà muchos ganen mucho dinero pero distribuyamos de manera equitativa para que todos crezcan".En ese sentido, reconociò: "La Argentina está creciendo a pasos acelerados, mucho más de lo que creìan. Tenemos que aprovechar este momento para cambiar las cosas.Yo sé que el crecimiento existe pero que no llega a todos. No me hago el distraído".Por lo tanto, llamó a "construir otro mundo, otra Argentina" después de la pandemia de coronavirus, y advirtió: "No estamos condenados a tener esta desigualdad en la que vivimos"."Hay que garantizarle a cada argentino un empleo. La mejor Argentina es la que emplea derechos, no la que los restringe", señalò en el marco de la continuidad de la iniciativa de Capitales Alternas.Por ùltimo, indicò que el paìs tiene "una enorme posibilidad como país para hacer las cosas de otro modo". "No quiero hacer la Argentina que recibí sino otra", concluyò.