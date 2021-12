Naidenoff sobre la interna radical: "Las discusiones de la UCR deberían darse puertas adentro"

hace falta en la política "una dirigencia que tenga la capacidad de procesar sus errores, también desde Juntos por el Cambio"

en medio del debate por el Presupuesto 2022 manifestó que "no es la función de la oposición co-gobernar, sino acompañar las políticas publicas y ser críticos"

El Presidente del bloque radical en la Cámara Alta,, advirtió quey criticó la ruptura en Diputados, "hasta ahora se siguió la idea de que si no hay acuerdo los números mandan y esta vez eso no se dio".Por otro lado sobre la convocatoria al diálogo que planteó Alberto Fernández y dijo que deber ser "en el ámbito parlamentario pero con un rumbo, hay que convocar un diálogo pero la pregunta es para qué" y añadió queEl Senador radical, expresó que "el gobierno tiene las herramientas para negociar con el fondo" y añadió quePara cerrar Naidenoff analizóy de cara a las presidenciales indicó que "en el 2023 no se trata de personas, yo voy a trabajar por un candidato de la fuerza que represento".