El FdT busca la media sanción del Presupuesto: el interbloque Provincias Unidas votará a favor

la definición se debió fundamentalmente a "dos temas, el criterio que tenemos nosotros como partido de gobierno que conceptualmente pensamos que los presupuestos hay que acompañarlos porque son una responsabilidad de quien le toque gobernar"

"con eso no especulamos, es un tema del Frente de Todos que tendrá que solucionarlo con otros sectores de la oposición"

las críticas "tienen que ver con los incumplimientos que ya se dieron en el presupuesto anterior, que se vuelven a repetir respecto a la perspectiva inflacionaria y demás" aunque analizó que "es cierto que es un presupuesto que habla de una serie de expectativas que luego el gobierno verá si las puede hacer cumplir"

criticó a los dirigentes de Juntos por el Cambio por su accionar en el Congreso, "están más preocupados en dirimir cuestiones de sector, claramente están muy por debajo de las circunstancias"

sería lamentable que no se apruebe el proyecto "porque estaríamos perdiendo, por parte del legislativo, lo que tiene que ver con algo que es inherente a nuestra función y estamos delegando en el ejecutivo cuestiones que después va a manejar discrecionalmente"

"lo que tiene que proponer el Estado argentino al Fondo y los organismo es un plan que seguramente implique de alguna forma tener que ver una búsqueda de un equilibrio fiscal, que creo que está propuesto de esa manera"

