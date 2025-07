Lilia Lemoine advirtió a Florencia Carignano que le "aclarará un par de cosas" en comisión de Diputados

Gracias Mariana.@HernanSeivane no había escuchado que @florcarignanook directamente dijo que me prostituyo y subo fotos en hoteles 5 estrellas. La próxima vez que me la cruce en comisión no la voy a dejar seguir caminando, la voy a encarar y le voy a aclarar un par de cosas… — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) July 16, 2025

La diputada libertaria Lilia Lemoine volvió a apuntar con dureza contra la diputada de Unión por la Patria (UxP) Florencia Carignano desde su cuenta de X, donde amenazó con "aclararle un par de cosas” en la próxima comisión en la que coincidan. La publicación se dio en respuesta a declaraciones que Carignano había hecho en el programa de Georgina Barbarossa, donde, según Lemoine, se la acusó de “prostituirse” y de “subirse fotos en hoteles cinco estrellas con empresarios".“La próxima vez que me la cruce en comisión no la voy a dejar seguir caminando, la voy a encarar”, escribió la legisladora de La Libertad Avanza, y agregó: “Una cosa es que me grite ‘gato’ y otra muy distinta es que invente cosas para justificar sus insultos”. Lemoine también cuestionó que Carignano “agacha la cabeza y pasa caminando rápido y asustada” cuando la tiene cerca, y que no aceptó un “desafío deportivo”.En el video citado por Lemoine, Carignano tildó de "gatos" a diputadas del partido violeta. “Es una descripción de lo que hacen. No está ni bien ni mal. Yo no tengo drama de que sean gatos, pero queremos que en el Congreso se instruyan”, sostuvo en el ciclo televisivo. También vinculó a Santillán con empresarios en hoteles de lujo y aseguró que es muy “difícil” discutir ideas con el espacio mileísta.El conflicto entre ambas diputadas viene desde junio, cuando Carignano protagonizó una dura intervención en la Cámara baja en la que apuntó contra el legislador del PRO Gerardo Milman por "amenazas" a sus colegas del parlamento y presuntos vínculos con el intento de magnicidio contraCuando Lilia Lemoine intervino, la primera lanzó "callate, loca".Más tarde, diputadas de Unión por la Patria, entre ellas Florencia Carignano y Paula Penacca, enfrentaron en plena sesión al legislador libertario José Luis Espert, debido a los obstáculos que dispuso ante el tratamiento de proyectos clave como el financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, dos sectores afectados por el recorte desde Nación. Las libertarias Lemoine y Santillán se acercaron hasta su estrado en defensa de Espert y ahí se desataron empujones e insultos cruzados.