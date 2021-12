Presupuesto 2022: la sesión pasó a un cuarto intermedio y el FDT y la oposición negocian hasta las 17:30

la Cámara de Diputados lleva adelante una sesión especial con la que el Frente de Todos puso a consideración y busca dar media sanción al proyecto de ley del Presupuesto 2022, clave para el Gobierno en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para encarar la segunda etapa de Alberto Fernández

Con la nueva composición que complica la situación del oficialismo,El oficialismo pelea para conseguir los votos necesarios, para los que ya se aseguró las voluntades del bloque Provincias Unidas , pero dado que no sería suficiente habría un cuarto intermedio en la sesión para seguir las negociaciones, según propuso Juntos por el Cambio y el FDT habría aceptado.Los bloques mayoritarios de diputados del macrismo habrían decidido dar quórum al tratamiento del Presupuesto 2022, presentado por el Ejecutivo Nacional, aunque votarían por la negativa dado que adelantaron en distintos medios que presentarían "un dictamen de minoría de rechazo". Lo mismo anticiparon otros bloques minoritarios, como el Interbloque Federal, Avanza La Libertad y el Frente de Izquierda.Al comienzo de Labor Parlamentaria, el aún presidente del Bloque UCR, Mario Negri, lanzó que "el Gobierno es consciente de que no hay consenso y que se debe buscar acuerdos". "Les propuse que se inicie la sesión, juren los nuevos diputados (faltan 9) y que se pase a un cuarto intermedio para que se pueda revisar de punta a punta el proyecto de ley", afirmó."Veremos qué actitud toma el oficialismo. Creemos que nuestra propuesta es la más sensata. No se puede atropellar para sacar una ley tan importante", cerró.Cabe señalar que el Frente de Todos logró ayer el dictamen para debatir este jueves el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados pero hasta el momento no cuenta con los votos suficientes para aprobarlo. El tratamiento del proyecto comenzó días antes con la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y continuó el martes con la visita de los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Transporte, Alexis Guerrera, además de funcionarios de la cartera de Salud.Si bien la iniciativa está siendo tratada con la premura que demanda el calendario, la misma fue enviada al Parlamento hace exactamente tres meses atrás, el 15 de septiembre.El proyecto de Presupuesto 2022 prevé un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1 para el año próximo. Entre sus puntos, no contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional.