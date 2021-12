A pedido de la oposición, se vota Bienes Personales en Diputados: qué dice el proyecto propio del FDT

Se trata de un aumento del mínimo no imponible para Bienes Personales, que elevará el monto de $ 2 millones a $ 6 millones.

el Frente de Todos busca que el impuesto se actualice por inflación. Cabe recordar que el piso de dos millones se mantiene fijo desde 2019.

esperan mantener inalterado el Mínimo No Imponible para inmuebles destinados a casa habitación, utilizado para los bienes en el exterior. Además, se estima que los patrimonios que superen los $ 100 millones pagarán una alícuota del 1,5%. Actualmente, la alícuota máxima es de 1,25% para los bienes que superan los $ 18 millones.

La oposición busca debatir este martes en una sesión especial la modificación del artículo que establece el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales, que ya cuenta con sanción del Senado, y desde el oficialismo enviaran un proyecto propio para ser debatido en el recinto.La sesión convocada para las 14 fue solicitada por los diputados de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, Cristian Ritondo, Mario Negri, Rodrigo de Loredo, Horacio García Aresca, Juan Manuel López, Carlos Gutiérrez, Enrique Estévez, José Luis Espert y Javier Milei.Además de Juntos por el Cambio, votaron a favor de avanzar con el tratamiento del proyecto el interbloque Federal; Provincias Unidas; los libertarios y el riojano Felipe Álvarez de SER. Sin embargo, desde el Frente de Todos intentarán aplicar cambios para preservar el orden fiscal.Al respecto,De esta manera,Según los cálculos oficiales,. Esta baja sería compensada con el aumento de la alícuota máxima al 1,5%, que generará un aumento en la recaudación de 0,04%.Los cambios se presentarán el martes y, en el caso de aprobarse, el proyecto volvería al Senado, la cámara de origen del proyecto. El Senado lo trataría antes del 31 de diciembre. El apuro es porque si los cambios no se implementan antes de fin de año no tienen vigencia durante el año que viene.-Incrementar el Mínimo No Imponible hasta $6 millones (hoy es $2 millones). Se mantendría inalterado el Mínimo No Imponible para inmuebles destinados a casa habitación (hoy es $18 millones) y el que es utilizado para los bienes en el exterior.-Aumento de la alícuota máxima: los patrimonios que superen los $100 millones pagarán una alícuota del 1,5%. Actualmente la alícuota máxima es de 1,25% para bienes que superan los $18 millones.-Actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del Mínimo No Imponible vigente para el conjunto de los bienes (no para el mínimo especial para casa habitación) y para los tramos de la escala de alícuotas.