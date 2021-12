Rige el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires: los detalles de cómo se aplica

La provincia de Buenos Aires pone en vigencia desde este martes 21 de diciembre el pase sanitario con el objetivo de contener el avance del coronavirus y fomentar la vacunación, en medio de un clima de incertidumbre ante el impacto de la nueva variante. Cómo funciona y dónde pueden exigirlo. Así lo confirmó el gobernador bonaerense,en el marco del lanzamiento delque se realizó en Mar del Plata. Según señaló, este martes entrará en vigencia el pase sanitario con el que se apuesta aEse documento servirá para acreditar la vacunación con dos dosis desde los 13 años y, de esa forma, estar habilitado a realizar en espacios cerrados actividades culturales (obras de teatro o recitales), deportivas (gimnasios o canchas de fútbol 5); religiosas (misas y celebraciones) y recreativas (restaurantes y bares), al igual que para realizar trámites ante organismos públicos provinciales o ante entidades privadas.Este lunes, el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la reglamentación del denominado "o ". Allí detallan sus alcances:En las: centros culturales gimnasios, cines, teatros, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas, es responsabilidad de los organizadores, titulares o responsables de dichas actividades exhibir, mediante la colocación de un letrero visible en la entrada, la cantidad de personas que podrán ingresar por aforo. En lasrealizadas en espacios cerrados, es responsabilidad de los organizadores, titulares o responsables de dichas actividades exhibir, mediante la colocación de un letrero visible en la entrada, la cantidad de personas que podrán ingresar por aforo.En la resolución publicada esta semana, el gobierno provincial estableció que" con el fin dePor otro lado, aclara que quienes estén vacunados con una dosis y aún no han alcanzado el intervalo mínimo de tiempo que debe existir entre dosis para completar los esquemas "podrán acceder a las actividades siempre que no se hayan superado las SEIS (6) SEMANAS desde la fecha de la primera dosis". "El pase libre con vacunas es cuidarse a uno y cuidar al otro", reflexionó Kicillof e indicó que la provincia "garantiza que el que no esté vacunado, venga de donde venga, se puede vacunar". Tras hacer mención a una vacuna "libre, gratuita y federal", recordó que en territorio bonaerense ya hay 14.600.000 personas inmunizadas contra el coronavirus. En ese sentido, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, resaltó la importancia del pase sanitario y declaró:El funcionario instó a la población a vacunarse y a completar esquemas para contar con una mayor protección ante un eventual rebrote de la Covid-19., expuso e insistió en la necesidad de continuar utilizando el barbijo y mantener distanciamiento social para evitar contagios. Tras el lanzamiento del Operativo Sol a Sol, del que participaron también Kreplak; el ministerio de Seguridad, Sergio Berni; y el presidente de Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), Ricardo Lissalde, Kicillof brindó una conferencia de prensa en el hotel Gran Provincial de Mar del Plata.En cuanto al pase sanitario, el mandatario explicó que la idea es que las empresas o instituciones que organicen actividades serán quienes controlarán esos documentos cuando las personas asistan a esos eventos. "De hecho ya se están pidiendo pases para los viajes organizados, en los diferentes alojamientos, y en salones de fiesta", graficó por ejemplo. "Sera muy sencillo, eso no será una dificultad y el tema es ponerle la mayor voluntad posible porque la idea es cuidarnos entre todos. En algún momento había que mantener protocolos, contar la gente que entraba y eso si era complejo y se hizo igual", agregó. En esa línea, Kicillof insistió:Además, manifestó que, afirmó y recordó que está vigente la vacunación libre para toda la población a partir de los tres años, tanto para la primera como para la segunda dosis. En el marco de la temporada de verano y para profundizar la campaña general de vacunación contra la Covid-19, el Gobierno bonaerense desplegará operativos sanitarios en distintos puntos turísticos de la provincia en donde se podrán acercar las personas a inocularse, independientemente de su lugar de residencia.El ministro de Salud bonaerense detalló que se montarán dispositivos de testeo "en cada balneario" y pronosticó que durante el verano se desplegará "un operativo de salud extraordinario" con 39 ambulancias, 5 nuevas camionetas 4x4 para hacer traslados, 9 camiones hospitales y 60 postas sanitarias con promotores de salud, explicó Kicillof.El gobernador pidiópara vacunarlos.