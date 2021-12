"Pensé que se había terminado el año": la explicación de una diputada de JXC por no asistir al debate de Bienes Personales

La polémica surgió cuando se supo que Brouwer de Koning estuvo ausente en la votación por un viaje a Orlando y a Miami. "El viaje lo sacó en noviembre del 2019, que era para marzo de 2020, seis días antes de la pandemia. Lo cambió para el 16 de diciembre, porque se expiraban el 31. Pero lo volvió a cambiar para votar el presupuesto y hace menos de dos días se puso esta sesión", fue la explicación que dieron en el bloque de JxC.

La diputada cordobesa de Juntos por el Cambio (JxC), Gabriela Brouwer de Koning, revelò que pensò que se había terminado el año con la sesión de Presupuesto, al intentar justificar su ausencia en la sesión de Bienes Personales del pasado martes por estar de vacaciones.“Tenía un viaje familiar previsto desde 2019, que postergamos tres veces por la pandemia, y volví a postergar por el tratamiento del Presupuesto, que era la última del año", explicó la legisladora, y agregó:De este modo, la diputada cordobesa que no participó en la sesión y posterior votación por el impuesto a los Bienes Personales debido a un viaje familiar en Estados Unidos, pidió disculpas hoy y dijo que su "emocionalidad le ganó a la racionalidad".Se convirtió en el blanco de las críticas de sus propios compañeros de espacio político, lo que hizo que tuviera que salir a pedir disculpas:, afirmó.En su mensaje, la diputada reconoció que"Mi emocionalidad le ganó a la racionalidad. Debo decir que aprendí de la peor manera, me siento mal, esto no es indolencia, desidia, realmente me pone muy mal por eso doy la cara y doy mis sinceras disculpas", agregó Brouwer de Koning en declaraciones a radio Mitre Córdoba.