Macri a Juntos por el Cambio: "Cualquiera que hoy saque los pies del plato, desaparece"

"hay una conciencia muy grande, por eso ha habido tanto enojo con pequeños tironeos que en otra época no hubieran llamado ni siquiera la atención"

criticó al Gobierno de Alberto Fernández, "ha sido un ejercito de demolición, hablamos de aviones, de wifi, de los sistemas de transparencia, relaciones con el mundo, todo eso lo han demolido"

El exjefe de Estado,manifestó y planteó queEn este sentido expresó que. "Nadie quiere a dirigentes tan preocupados por 'qué lugar me va a tocar', sino 'cómo puedo ayudar a lo que espera la gente de parte nuestra', y los dirigentes lo están entendiendo" comentó entrevista publicada por el diario mendocino El Sol.Macri sostuvo que ", es una madurez que ha ido creciendo, la vimos en esas 30 marchas históricas del "Sí, se puede" del final de la campaña del 2019", lo cual recordó como "el mayor aprendizaje" que tuvo en política y destacó haber podido experimentar por entonces "esa sana rebeldía"., subrayó.Para cerrar el expresidente tambiénindicó y agregó, "no solucionaron ninguno de los problemas que nosotros no pudimos y que habíamos heredado de ellos, y han destruido todas las soluciones que sí habíamos construido".