"De Papá Noel a la Gestapo": Cristina identificó a dos ex altos funcionarios de la AFI en la mesa judicial de Vidal

Cristina Fernández de Kirchner cruzó los dichos y revelaciones de Marcelo Villegas y apuntó contra el Poder Judicial en reclamo de una verdadera investigación sobre las asociaciones ilícitas y mesas judiciales

Gestapo: policía secreta de Hitler que utilizaba métodos despiadados para identificar y arrestar a los oponentes políticos y a otros que se rehusaban a ajustarse a las políticas del régimen nazi.

Tratándose del gobierno macrista, todo siempre es peor a lo imaginado. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Darío Biorci, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. En el video Biorci da la bienvenida y presenta a los integrantes de la AFI, o sea la que organizó. pic.twitter.com/WnQqBZS37l — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial Argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

Tras la difusión y denuncia judicial por los videos en que el ex ministro de trabajo dehaya propuesto hacer unacontra varios sindicatos en épocas donde Cambiemos gobernaba en la Provincia de Buenos Aires y confesara cómo armaban causas judiciales, en una reunión acompañado por varios importantes dirigentes de Juntos por el Cambio,Pero además, y por si fuera poco, la Vicepresidenta identificó a dos de los cinco integrantes del grupo que aparece en los videos descubiertos por la actual gestión de la AFI que todavía no se conocía su nombres completos. Y el resultado es contundente: son dos ex altos funcionarios de la ex SIDE macrista., inició su hilo la ex mandataria.Tras recordar la referencia a la Gestapo realizada por Villegas, CFK puntualizó sobre dos personajes que, hasta acá, no habían sido, en un caso, identificado, y en el otro precisado mayoritariamente. Es que de tres personas no se conocía ninguna información y otras tres sólo habían sido mencionadas, en un principio, con el nombre de pila."Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Sebastián De Stefano, Dir. Jurídicos de la AFI de Arribas y Majdalani, quien en agosto del 2018 visitó al Juez Carzoglio de Avellaneda, para decirle que ´Macri lo quería preso a Pablo Moyano`", precisó la ex presidenta. Minutos antes la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, lo había revelado en Radio Con Vos.Y siguió: "Ésta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Darío Biorci, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. En el video Biorci da la bienvenida y presenta a los integrantes de la AFI, o sea la que organizó"."Ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales", agregó.Luego, fue contundente al reclamar a la Justicia, básicamente, cumplir su trabajo cuando la probatoria tiene esta magnitud: "Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial Argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, mas allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario"."P/D: Sebastián De Stefano, fue uno de los beneficiados con falta de mérito en el escandaloso fallo sobre el espionaje de la AFI macrista de la Cámara Federal de Comodoro Py firmado por Bertuzzi y Llorens la semana pasada", concluyó.