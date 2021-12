Kicillof anunció tercera dosis libre para mayores de 60, trabajadores de salud e inmunodeprimidos

el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que desde mañana en la provincia de Buenos Aires habrá "vacuna libre en tercera dosis para mayores de 60 años, trabajadores de la salud e inmunodeprimidos"

Con el voluminoso avance del plan de vacunación contra el coronavirus en la Argentina,El mandatario provincial confirmó estas decisiones al celebrar el primer aniversario del inicio de la campaña de vacunación contra la Covid-19 en un acto que se llevó a cabo en Avellaneda., expuso Kicillof.Kicillof destacó que "hoy es un día muy significativo" y recordó que hace un año, desde la oposición "decían que la vacuna rusa era veneno y le planteaban a la gente que era mejor someterse al riesgo del Covid que vacunarse"."Después decían que la vacuna china también era mala. Luego que recién se iban a vacunar los menores de 60 años el año que viene y, posteriormente, criticaron las vacunas pediátricas", rememoró acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y cuestionó esas "ganas de sembrar desánimo y temor".Pese a, enfatizó, ya se aplicaronSostuvo que "teniendo tantos contagios, que no estén los hospitales rebalsados es gracias a la vacuna y gracias a los trabajadores y trabajadores de la provincia que permitieron que nos hayamos vacunado trabajando los 7 días de la semana los 365 días del año".También pidió a la población mantener los cuidados para no contraer coronavirus y vacunarse. "Es una forma de cuidarnos y cuidar a los demás. La vacunación es un acto de responsabilidad, de conciencia, de cuidado individual, pero también es un hecho social y colectivo", concluyó.En ese sentido, Kreplak, expuso que "es un día realmente muy feliz porque hace un año que estamos vacunando" y puso de relieve que "estamos llegando a 30 millones de aplicaciones, con 88% de población cubierta en primera dosis, 75% en segunda y 12% en tercera"."La vacunación es un acto de cuidado individual pero, sobre todo, colectivo", dijo y recalcó que las personas vacunadas tienen "19 veces menos posibilidades que los no vacunados de terminar en terapia intensiva por Covid".Expuso que esos niveles de inmunización "son de los más altos a nivel mundial", pidió mantener medidas de cuidado como reunirse al aire libre; usar barbijo; tener ventilación cuidada; usar alcohol en gel; reiterar el lavado de manos; no compartir mate, ni vasos, ni cubiertos; testearse ante la presencia de síntomas y aislarse si se tuvo contacto con positivos.