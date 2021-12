Macri volvió a atacar a Riquelme tras el aliento que recibió el vice de Boca en la Bombonera

el ex presidente de la Nación busca reinsertarse en la política del xeneize y el caballito de batalla para eso es oponerse a Juan Román Riquelme, como hizo históricamente, e instalar a Carlos Tevez como futuro dirigente bajo su comando

ayer Riquelme tuvo un cara a cara con los hinchas en la Bombonera en el que fue ovacionado pero ni mencionó a la oposición macrista

#Fútbol ⚽️ | El ídolo y vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, fuertemente ovacionado en la despedida del año pic.twitter.com/yJHrvYIdfU — Política Argentina (@Pol_Arg) December 29, 2021

no tiene reparos en dar entrevistas a medios adictos en los que guiona qué le pueden preguntar y qué no. Eso pareció suceder en la nota que otorgó a Radio Mitre Córdoba, en la que no le preguntaron ni habló sobre el escándalo de lade las causas armadas y el espionaje que se conoció estos días peroComo viene haciendo,, sostuvo MacriSegún interpreta el líder PRO, "hay mucha gente" que piensa que en el club "han cambiado cosas que ya no funcionan como antes". Más allá de que el presidente actual de Boca es Jorge Amor Ameal, Macri dirigía claramente sus dardos a Riquelme y su forma de manejar el área del fútbol de Boca: "Hay cosas que escucho con las que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona".Como siempre, el actual funcionaria de la FIFA hizo lo contrario con, a quien elogió de manera contundente e insistió en invitar a ser dirigente de Boca a su lado, cosa que el propio "Apache" ya reconoció:"Lo veo integrando un grupo primero en una etapa de aprendizaje, es muy joven", completó con respecto al "Apache". Cabe aclarar que el delantero es amigo de, aliado y operador judicial del propio Macri y expresidente "Xeneize" entre 2011 y 2019.De hecho, hace algunos días varias agrupaciones opositoras inauguraron un espacio en las inmediaciones de la Bombonera en el que se reunirán y debatirán proyectos pensando en las elecciones de 2023. El macrismo jugará allí.Pese al contexto de uso político que el propio Diez viene denunciado de ese sector,“Muchísimas gracias por estar acá. Estoy orgulloso de ser hincha de nuestro club. Ustedes son increíblemente hermosos, les agradezco que quieran tanto a nuestro escudo y nuestra camiseta", empezó el ex futbolista de Boca y Argentinos Juniors (locales), Barcelona y Villarreal (España) y la Selección de Argentina.Y siguió: "Estoy eternamente agradecido porque hace dos años le hicieron muy bien al club. Ustedes fueron los culpables de hacerme volver, eso no me lo voy a olvidar nunca”.“Solo me queda desearles que terminen el año de la mejor manera, que disfruten con la familia, que soñemos que el año que viene sea mucho mejor que el que está terminando y”, concluyó Román, que tuvo una extensa jornada de compromisos ya que por la tarde se dio una vuelta por las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero para asistir a una reunión con otros dirigentes del fútbol argentino, donde se debate si Marcelo Tinelli continúa o no al frente de la Liga Profesional.Riquelme ya adelantó que buscará permanecer en la institución por mucho tiempo más., sentenció.