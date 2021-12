Diputados pedirán sanción para José Luis Espert por llamar a la "rebelión fiscal"

Sanciónenme con lo que sea. Échenme de la Cámara si quieren también. Lo que pienso no cambia por ser diputado o lo que sea. La gente, los que trabajan y se esfuerzan a diario no dan más de pagar impuestos. Todo tiene su límite y yo, como diputado, me debo a ellos. https://t.co/zu7EoJWPbJ