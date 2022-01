Flurona en Argentina: qué registro hay de esa coinfección en el país y qué medidas estudian

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, señaló que no hay "ninguna evidencia" de que en la Argentina haya casos de "Flurona" --combinación de gripe influenza con coronavirus-- como el que se registró en Israel y que empiezan a aparecer en otros países del mundo, pero adelantó que ya están realizando el seguimiento del caso."Tenemos los ojos puestos en lo que está pasando en el mundo, así ha sido siempre", indicó Tarragona y agregó:Así se refirió al caso notificado la semana pasada por Israel de una embarazada en el Hospital Beilinson de Petaj Tikva, Israel, a quien se le detectó una infección simultánea de gripe tipo A ó B y del coronavirus Sars-CoV-2, un cuadro que se bautizó como "flurona". Tras el caso israelí, el Servicio de Salud de Cataluña, España, informó sobre la detección de dos casos similares, aunque aclaró que la combinación de ambos virus no generó una evolución más grave para los pacientes.Respecto a la situación sanitaria actual del país, Tarragona describió quea nivel nacional, pero destacó que"a nivel regional tenemos a Córdoba y la ciudad de Buenos Aires donde ya predomina la Ómicron, por eso la explosión tan alta de casos en tan poco tiempo"., indicó.En tanto, sobre los cambios en los criterios de aislamiento, la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria señaló que las modificaciones son consecuencia de "lo que la evidencia nos muestra en función de lo que está pasando con personas vacunadas: el curso de la enfermedad tiene menos síntomas y dura menos tiempo". "En el caso de los asintomáticos -continuó-, más del 50% de los contactos estrechos presenta síntomas antes de los 5 días, esto quiere decir que es poco probable que lo haga después de ese periodo".Por último, hizo referencia al pase sanitario y sostuvo que, y añadió que "también mucha gente se fue a vacunar, que era lo que esperábamos con esto"., dijo sobre la campaña y calificó este porcentaje como "una excelente noticia porque si bien falta que algunos se acerquen a darse la segunda dosis implica que no tenemos un movimiento grande antivacunas".