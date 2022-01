Bullrich destrozó a Vidal por la "Gestapo": "¿Cuál es el problema de denunciarlo en vez de hacer reunioncitas?"

Mientras los distintos socios de Juntos por el Cambio ya se liberaron y salieron a opinar sobre la reunión "Gestapo" para el espionaje ilegal y el armado de causas, con miradas de todo tipo pero todas más o menos de defensa hacia María Eugenia Vidal, quien no se expresó en esa línea y, en cambio, le disparó munición gruesa a la diputada nacional y ex gobernadora bonaerense sin nombrarla, fue Patricia Bullrich

"A esta altura de la vida, que haya alguien que haga una reunión de ese tipo da bronca, porque se termina dando vuelta la historia"

"Hay que tener el coraje de hacer lo que hay que hacer, porque el Pata Medina terminó denunciado. Si el tipo es un ladrón, ¿cuál es el problema de denunciarlo, en vez de hacer reunioncitas?"

La titular del PRO enfatizó todos los calificativos negativos posibles sobre, el dirigente sindical al que confiesan en los videos haberle prearmado las denuncias y los expedientes, pero no expresó ni una defensa sobre Vidal y, en cambio, la liquidó al expresar que tiene "bronca" por las "reunioncitas" de "mala praxis" que hacía la gestión de la ex "orgullosamente bonaerense" en lugar de "denunciar"."En primer lugar,, que ha tenido un enorme retroceso en esa área a partir de estas prácticas", aclaró Bullrich en el inicio de su respuesta en diálogo con Radio Rivadavia, por si alguien desconocía sus ideas.La titular del PRO luego recordó que en el año 2000, cuando fue la ministra de Trabajo que ajustó a los jubilados durante el gobierno de la Alianza, vivió una situación similar con empresarios que iban contra Medina pero que ella, a diferencia de la gestión Vidal, terminó denunciando al "Pata" y que éste "terminó en ese momento tres años preso".En ese punto es que la ex ministra de Seguridad de Macri habló por fin en concreto de la reunión de 2017, que fue revelada por el video difundido días atrás por la AFI. En primer lugar, evaluó que "indudablemente es una reunión mal hecha"., increpó Bullrich indudablemente a los ex ministros Marcelo Villegas y Roberto Gigante, pero por elevación de responsabilidad, también a Vidal.Y agregó, audiblemente enojada:"El Pata Medina no deja de ser lo que es. Ahora, que, sí. Lo único que tenía que decir el funcionario es 'muchachos, ustedes me dicen que es un delincuente, yo voy y lo denuncio'", insistió,Bullrich señaló que "todos saben cómo es el modus operandi" y que "no es solamente el Pata Medina, es también en la UOCRA de Bahía Blanca y muchas de la zona sur"., concluyó.