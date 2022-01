La reunión entre el gobierno y JxC se postergará otra semana por contactos estrechos y diferencias

Cuando parecía que finalmente se daría la reunión entre el Presidente, Guzmán y Juntos por el Cambio, las discusiones internas de la oposición, sumado al enojo gubernamental por el tono de algunas declaraciones provenientes del mismo espacio y los aislados por Coronavirus, llevaron a que prorrogase para el lunes o martes de la otra semana (17 o 18 de enero), aún sin fecha confirmada.En el ejecutivo nacional no cayeron bien las exigencias públicas que plantearon referentes opositores para sentarse con el ministro de economía y desde el Congreso el oficialismo aseguraba que con la dispersión de "la bancada macrista les hacía muy difícil arreglar las condiciones".En la Casa Rosada no gustaron los dichos del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en los que apuntaron contra Guzmán y advirtieron que debía darle mayores precisiones que las que brindó en el encuentro con los gobernadores. Sin embargo no sólo cosechó la bronca del Gobierno sino que también levantó un planteo en el interior del Frente de Todos, el interrogante de hasta qué punto había que tener paciencia con la oposición que tomó la deuda.Por su parte, desde la cámara baja, el jueves, unos 50 diputados del oficialismo lanzaron críticas a Juntos por el Cambio a través de las redes sociales con el objetivo de condicionar el diálogo, "son dos veces irresponsables: antes, cuando contrajeron la deuda; y ahora, cuando no se involucran en la solución", escribió el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller.En este contexto, el aislamiento del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por ser contactos estrechos de contagiados con Covid resultó la excusa perfecta para pasar le reunión que por ahora quedó establecida para el lunes 17 o el martes 18 de enero.