Cafiero viaja a EEUU para reunirse con funcionario clave de Biden en la negociación por el FMI

En días claves para la definición de un nuevo programa con el, el canciller argentinoviajará el 17 y 18 de este mes a Estados Unidos para intentar destrabar una negociación que atraviesa tensiones. Tendrá una reunión clave con el secretario de Estado de Joe Biden, Antony Blinken. A menos de dos meses de un vencimiento que Argentina no puede afrontar, el aval de la primera potencia económica del mundo es fundamental porque cuenta con un 17% de la representación dentro del directorio del organismo, en los hechos, el poder de veto.La reunión se llevará a cabo luego de que el ministro de Economía Martín Guzmán transparentará en una exposición frente a gobernadores que aún persisten diferencias con el Fondo en cuánto al sendero de equilibrio fiscal. Sobre ese punto, quedó claro que la posición del organismo se endureció. Días antes, el propio titular del Palacio de Hacienda había revelado en una entrevista al diario El País de España queEn ese sentido, todas las miradas apuntan a Estados Unidos, que tiene un peso del 17% en el directorio del organismo y cuenta con el poder de veto.. Entre ellos el ex número dos del FMI y contraparte en las negociaciones del crédito otorgado en 2018, David Lipton, que actualmente se desempeña como asesor de la Secretaría del Tesoro.Desde el Gobierno confirmaron a este medio la reunión, que además será la primera presencial entre ambos funcionarios. “Será una bilateral, se abordarán todas los temas de las relaciones entre ambos países.señaló una alta fuente oficial a este medio.La misión de Cafiero no será para nada sencilla. Según explicó Guzmán los puntos de desacuerdo pasan hoy por el sendero de equilibrio fiscal. Argentina apunta a alcanzarlo en 2027 y el Fondo exige el déficit cero para 2024.A pesar de este escenario, la estrategia va en línea con la necesidad deAlgo que Martín Guzmán viene reiterando en cada declaración pública. Es que más allá del consenso que se pueda abordar con el staff técnico, en última instancia, quien deberá aprobar el programa de facilidades extendidas es el directorio del organismo, que está compuesto por los representantes de cada país.El embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Arguello, también viene jugando un rol fundamental en la relación bilateral.No se descarta que durante su estadía en el país norteamericano Cafiero sostenga encuentros con otros funcionarios de peso en el esquema de Biden, como el asesor especial para la Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y el asesor para la región, Juan González.