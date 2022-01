Masivos cortes de luz de Edesur y Edenor en CABA y conurbano bonaerense: 200.000 usuarios

Este mediodía en el inicio de la semana con altas temperaturas que ya se sienten, diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense registraron cortes de luz, que, en esta oportunidad, corresponden a los usuarios de Edesur y Edenor, ambas empresas prestadores del servicio eléctrico

Las localidades con servicio de Edenor (147.303 usuarios) que se ven afectadas: Belgrano, Coghlan, Colegiales, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza, Recoleta, en Capital Federal; mientras que en PBA Vicente López, General Rodríguez, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Moreno, Pilar, San Isidro, 3 de Febrero, Escobar, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingo, Merlo, Morón, Tigre.Las localidades con servicio de Edesur (54.643) que se ven afectas: Barracas, Flores, Floresta, Retiro, Villa del Parque, Villa General Mitre, Villa Santa Rita, Boedo, Caballito, Liniers, Nueva Pompeya, Parque Chacabuco, San Cristobal, San Nicolás, Vélez Sarsfield, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre, en Capital Federal; mientras que en Provincia de Buenos Aires, Esteban Echeverría, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, BerazateguiLuego de los múltiples cortes que se produjeron durante las fiestas de fin de año, que alcanzaron a más de 60 mil viviendas, la luz había vuelto en muchas de esas casas, pero poco después los clientes volvieron que las irregularidades volvieron a aumentar.Ante ese escenario, el Gobierno puso sobre la mirada a las firmas, principalmente a Edesur. También lo hicieron organismos como la Defensoría bonaerense, que incluso reclamaron la quita de la concesión de esa empresa.Según informó hoy Ámbito Financiero, el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) superó nuevamente los 27.000 MW de potencia con la llegada de nueva ola de calor en todo el país con temperaturas por encima de los 40° C, por lo que no resistió la elevada demanda de energía y se cortó una línea de alta tensión de 220 Kv en Morón-Malaver, lo que provocó cortes de luz masivos en la zona Oeste y Norte del AMBA."La demanda máxima para este martes se previó en 27300 MW, superior al pico récord registrado el pasado 29 de diciembre -27088 MW-, pero se excedieron esos valores en el orden de los 600 MW por encima de lo previsto, por lo que el pico podría llegar a 27800 MW", se informó desde el ENRE.Según explicaron, el sistema no aguantó y se desenganchó una línea de 220 en la estación Morón-Malaver, y luego se cayó una segunda terna. En total se perdieron 2000 MW, un 20% de lo que consume la región del AMBA.Algunas de la localidades y barrios que se quedaron sin luz pasadas las 13 horas son Luján, Open Door, Castelar, San Isidro, Olivos, Pilar, Palomar, Carapachay, San Martín, Agronomía, Saavedra, Villa Urquiza, Santa Rita, Belgrano R., Caballito Norte, Devoto, Núñez, Palermo y Recoleta, entre otras.Según los datos de Cammesa, a las 13.10 se registró un nuevo pico histórico de demanda de energía para un día hábil del SADI al llegar a los 27.178 MW, por encima del registro del 20 de diciembre pasado de 27.088 MW.Pese a las interpretaciones ultraeditorializadas como las de Infobae, como repetidas alusiones al kirchnerismo, los datos indican que los cortes de luz no modificaron su frecuencia durante ningún gobierno en los últimos años, con la diferencia de que durante el período 2016-2019 se produjeron tarifazos que todas las auditorías juzgaron exagerados y que se hicieron bajo el argumento de que las empresas realizarían así inversiones para mejorar el servicio. Eso, evidentemente, no sucedió.