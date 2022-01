Pronostican una meseta de los contagios por coronavirus "en cuatro o cinco semanas"

La variante Ómicron recibió el 2022 con “una gran circulación viral” en todo el país, pero debido a su comportamiento epidemiologico, se espera llegar a una “meseta” de casos en el corto plazo.Asì lo afirmó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, quien indicò que después de cuatro, cinco semanas, empezarà a verse una meseta y la disminuciòn en la cantidad de casos, explicó la funcionaria este martes en conversación con el canal C5N, quien dio como ejemplo el caso de Córdoba, en donde ya se puede empezar a ver una meseta.La secretaria diferenció el comportamiento epidemiológico de la nueva variante de las demás mutaciones del virus debido a su fácil transmisión: si bien provoca un gran aumento de casos, posee un periodo de incubación más corto en comparación a la Delta., agregó Tirado. También destacó la efectividad de las vacunas y resaltó que el 70% de la población está inmunizada, “lo cual genera que el curso de la enfermedad sea leve”.En sintonía, el Gobierno porteño informó esta mañana que la tasa de contagios en la Ciudad empezó a bajar., señaló Larreta en una conferencia de prensa, y destacó la adherencia al Plan de Vacunación por parte de los porteños.“El 92% de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires tiene al menos una dosis, el 86% tiene el esquema completo y 26% se aplicó el refuerzo de la tercera dosis”, dijo desde el nuevo centro de testeos de Chacarita.Por ùltimo, Tirado sostuvo que si bien el contagio del coronavirus es mucho más fácil, los enfermos no necesitan de una internación hospitalaria, algo que se ve reflejado en los bajos números que respectan a la ocupación de camas y a la cantidad de fallecidos., explicó en C5N.Este miércoles, el Gobierno nacional modificó el aislamiento obligatorio para contactos estrechos de casos positivos, por lo que ahora ya no se deberán aislar a las personas que tengan el esquema completo de vacunación con la dosis de refuerzo y no presenten síntomas.