La temporada de verano registra "indicadores récords" con 22 millones de turistas y gastos por casi $170.000 millones

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) abarca el período comprendido por la segunda quincena de diciembre y los primeros diez días de enero, destacando la importancia del programa PreViaje, que fue utilizado "por 4,5 millones de personas".

se confirma la percepción que había en el sector turístico respecto de que los buenos resultados registrados en la última quincena de diciembre iban a tener su correlato en las primeras semanas de enero, situación que se repetirá, aseguran, para la segunda quincena y el mes de febrero.

La temporada 2022 comenzó con "un balance positivo" e "indicadores récords" con 22 millones de turistas y excursionistas que realizaron en 25 días gastos por casi 170.000 millones de pesos.De esta manera, dijo el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.En el informe de la CAME se describió que el buen desempeño de la temporada, tiene lugar "después de un verano 2021 que dejó a muchos turistas sin vacaciones" por las restricciones imperantes hace un año, en el marco de la flexibilización paulatina del aislamiento y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio.Si bien la entidad reconoce que en la actualidad "la amenaza de la variante Ómicron preocupa", también señala que "impulsa a aprovechar cada día al máximo por temor a nuevas restricciones".En el informe de CAME se destacan, detalló la cámara presidida por Alfredo González.A ese grupo se le suman "12,1 millones de excursionistas, con un gasto estimado de 17.556 millones de pesos en estos 25 días", precisó la entidad.De esa forma,, añadió.Entre los aspectos principales de este primer tramo de la temporada turística, la CAME indicó que ""A diferencia del año pasado, esta temporada los destinos de países vecinos estuvieron habilitados y fueron muy concurridos, pero aun así, la circulación de gente en el circuito nacional estuvo casi al máximo permitido por la infraestructura de las ciudades receptoras", puntualizó.Asimismo, resaltó la importancia, en especial para los excursionistas, del "regreso de las fiestas populares y de los eventos deportivos"."La estadía media fue incluso mayor a la de 2020, antes de la pandemia, ubicándose en 4,4 días", detalló, al tiempo que admitió "algunas dificultades" derivadas de cancelaciones o postergaciones por parte de turistas que contrajeron Covid.