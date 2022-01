Subastan online autos usados desde $100 mil: cómo participar

En 2022 continúan las subastas online y son la gran oportunidad para aquellos que quieren cambiar su coche, pero no tienen el dinero suficiente. Varias personas están recurriendo a las subastas para intentar de hacerse de un automóvil sin pagar un alto costo.Hay muchas propuestas y modelos. Incluyen más de 150 vehículos entre autos, SUV, pickups, motos y cuatriciclos. Los valores de las subastas oscilan entre $ 44.842 (motos), $58.500 (cuatris) y $ 100.000. En esta misma línea, al ser remates prendarios puede haber vehículos tanto en buen estado como en malo, a su vez, algunos pueden presentar deudas de patentes o multas detalladas en la descripción de cada lote. Varias empresas rematan sus flotas de vehículos a través de Narvaezbid, una de las casas de subastas con mayor oferta de vehículos. Las subastas tendrán lugar durante el transcurso del mes de enero, las mismas ya están activas, es decir, que los participantes ya pueden ofertar por cualquiera que deseen, obviamente, a medida que un lote sume ofertas, su valor irá incrementando.En la primera, que finaliza el 19 de enero a las 11:00 horas, una empresa cerealera subasta cuatro Toyota Corolla XEi, fabricados en 2011 y 2013, con valores actuales a partir de $ 671.000; dos Ford Focus sedán, año 2014 (desde $730.000), un Toyota Etios XLS 2016 ($ 773.000) y un Chevrolet Corsa II 5 puertas, año 2009 ($ 403.000). Ese mismo día finaliza otro remate, pero a las 16:00 hs, este incluye tres furgones: dos Citroën Jumper, año 2014 y 2017, que actualmente están en $1.288.700 y $ 1.607.200; y un Fiat Ducato Cargo 2012 ($ 1.274.000).El 20 de enero es el día que concluyen los remates prendarios de Banco Santander. En total son 23 lotes que incluyen, por ejemplo, desde un Volkswagen Gol Trend (2011) y un Ford Fiesta sedán (2017), hasta un Toyota Rav4 (2013) y una pickup Fiat Strada Adventure doble cabina (2018); todos con un precio base de $ 100.000. A partir de las 14 hs cierra otra subasta de una empresa que incluye 13 autos. Cabe destacar que, Ford es la única automotriz que participa en el mes, ofreciendo un Fiesta a patentar. Se trata de una versión S Plus con carrocería de 5 puertas, año 2018, que sólo tiene 45 kilómetros recorridos y tiene un precio base de $ 1.040.000.Por otro lado, 26 de enero se llevarán a cabo las ejecuciones prendarias de la AFIP, entre las 12 y 17 horas se rematarán 61 lotes de motos Mondial TD 150L, año 2017, los que contienen una sola unidad tendrán un costo desde $ 44.842. Para poder participar, los interesados deberán inscribirse antes del 24 de enero, a las 10 horas. Por último, el 27 de enero entre las 12 y 15.50 hs, se rematarán 46 lotes de cuatriciclos Mondial FD 200S, fabricados en el año 2017. Los de una unidad partirán desde $ 58.497. Habrá tiempo de inscribirse hasta el 25 de enero, a las 10 hs.Para participar, quienes lo desean deberán ingresar a la página web de la empresa Narvaezbid (www.narvaezbid.com.ar) y crear un usuario. Luego, recibirán los gastos y condiciones en su mail y desde allí podrán continuar el proceso para ofertar vía online. El trámite es gratuito y se valida en 24 horas. Para poder participar, el usurario deberá hacer un depósito como garantía de oferta por cada lote en el que quiera ser participe. En todos los casos, ya sea ganando o no, la casa de subastas reintegrará al usuario el 100% del depósito, una vez que este lo solicite.