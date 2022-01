ARBA halló más de 100 propiedades entre casas de lujo y complejos que evadían impuestos en la Costa

42 mil metros cuadrados sin declarar ante el fisco bonaerense que corresponden a 23 edificios y complejos de departamentos, y a más de 100 casas de lujo

resaltó la importancia de reforzar el trabajo con el municipio de Pinamar ya que en 2021 el organismo había hallado 140 mil metros sin declarar y en dos semanas de 2022 ya se encontraron 40 mil más

ARBA también advirtió un lujoso edificio ubicado en Mar del Plata, en la zona de La Perla, con más de 25.000 m² cubiertos que la firma constructora todavía no declaró

"estamos yendo detrás de todos: no importa si son ricos, si tienen contactos o influencias, lo justo es que todos paguen los impuestos"

. Son en totalEl director ejecutivo de la Agencia,, indicó que "la buena noticia es que en Pinamar hay un boom de la construcción desde el año 2018, probablemente desde el blanqueo de Mauricio Macri" pero destacó que "ello tiene que hacerse pagando los impuestos", en declaraciones televisivas.A su vez, "con lo cual es algo que sigue creciendo y debemos poner en regla"., explicó Girard y completó, "si condice con la presunción que teníamos de las imágenes satelitales, lanzamos el operativo como el de hoy en el que".El caso de Pinamar y Cariló no es aislado ya quey por lo tanto no paga el Impuesto Inmobiliario, "al no declararlos,, ese es el tamaño de la evasión", remarcó el funcionario.El inmueble está situado muy cerca del centro y la playa, ocupa toda una manzana y cuenta con departamentos de 1 a 4 ambientes, todos con sus respectivos balcones y lujosos detalles de construcción. También posee piscina cubierta, cochera, gimnasio y spa, entre otros servicios e instalaciones y ahora susGirard comentó que "el objetivo es que todos estén al día con sus obligaciones tributarias, no que exista la sensación de que acá hay vivos que no pagan y tontos que están al día con sus impuestos" y expresó,. "En el Gobierno de Axel Kicillof hay un Estado presente, que invierte y se compromete a que esos recursos vuelvan a la sociedad", planteó.