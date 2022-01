El historial de beneficios con la gestión Vidal de ex funcionarios del Bapro que armaron la reunión Gestapo

elevado nivel de confianza con el círculo íntimo de María Eugenia Vidal que, de un modo u otro, podría complicarla seriamente en el escándalo Gestapo

información publicada en 2018 expone un alto nivel de confianza que incluyó beneficios económicos

El 22 de junio de 2017, una semana después de la reunión Gestapo que se sirvió de su colaboración, Jaime fue nombrada como “subgerenta de la Gerencia de Comunicación Institucional”, cargo que solo puede corresponderle a personal de carrera y que la convirtió en la segunda dentro del área dirigida por el asesor Hernán Stella, el otro ex funcionario que debe presentarse ante la Bicameral en febrero







no hubo registro del ingreso al Bapro y su sede porteña de los asistentes a la reunión Gestapo, lo que es impensado en un banco donde además tenía sus oficinas la entonces gobernadora bonaerense

La investigación del mismo, de febrero de 2018, arroja que Stella, contratado como Asesor de Comunicación Institucional en el Bapro por $ 1.992.000 por 1 año a ese momento, habría sido beneficiario además de un "pasamanos de contrataciones" por más de $3.168.900, originados de la caja de la entidad

la investigación de la Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional avanza con seriedad. Emilia Jaime y Hernán Stella, dos ex funcionarios del Banco Provincia (Bapro) citados ayer por sus roles en la organización del encuentro documentado del 15 de junio de 2017 postergaron sus citaciones: una de ellas sucede este miércoles y la otra tendrá lugar en febrero.Sin embargo, la revisión de los antecedentes reunidos por una investigación de El Disenso acerca de ambos ex directivos del Bapro arroja un elevado nivel de confianza con el círculo íntimo de María Eugenia Vidal que, de un modo u otro, podría complicarla seriamente en el escándalo Gestapo.Por un lado, Emilia Jaime, quien en sus cuatro años en la entidad logró cobrar por dos cargos pero trabajar solo en uno, sumó paritarias envidiables por cualquier sindicalista y un crédito llamativo por parte del banco empleador.Por otro, Hernán Stella. Según las mismas investigaciones, fue beneficiario de millonarias contrataciones de difícil justificación.Fueron tres mails que el Banco Provincia le aportó a la Justicia y a la Bicameral los comprometen al gobierno de María Eugenia Vidal en la reunión de la Gestapo antisindical. De esos correos electrónicos parece surgir como conclusión que el salón en que sucedió no tenía cámaras, que se dejó una zona liberada para que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) instale todo un día antes y lo quite un día después. Espionaje ilegal sobre un encuentro en que funcionarios de primera línea, legisladores, intendentes, espías y empresarios hablaron de espionaje y armado de causas., dice el primero de los correos, fechado el 14 de junio de 2017, un día antes de la reunión, realizada el 15 de junio. No tenía sentido reservar ese espacio el día previo.Los mails funcionaron para cancelar reservas previas del SUM para el desayuno y el almuerzo. Se tuvo que coordinar a las apuradas nuevas localizaciones para esas reuniones.En otro correo del mismo 14 de junio, la reserva se extiende: “Estimados, de acuerdo a lo conversado se extiende la reserva el jueves y viernes de 9 a 18 hs.y necesitarán, según lo informado por Guillermo Squillari, agua y café”. El viernes era 16 de junio. Todo indica que ese día nuevamente dos técnicos de la AFI se dirigieron a la sede porteña del Banco Provincia para desinstalar el “cableado”.En otro correo de la secuencia que el Banco Provincia aportó a la investigación se había pedido el SUM por indicación de la asesora de Curcuhet únicamente para el jueves, de 9 a 13, “con servicio de Café para 12 personas”. Finalmente, en el encuentro hubo al menos 15 personas.De esos mails, entonces,, quien hoy debe explicar a los legisladores de la subcomisión de inteligencia por qué envió esos correos, quién lo autorizó y toda la información que pueda aportar teniendo en cuenta que está comprobado que, hasta ahora, ella fue parte de la organización operativa de la reunión en que se planificó el armado de causas.Lo primero que se debe decir sobre. El "Colo" fue designado por la ex gobernadora bonaerense y había comenzado su gestión en el banco el 1º de enero de 2016. Dejó el cargo con la partida del macrismo del gobierno provincial.Sin embargo,. Jaime ingresó al Bapro como asesora de Curutchet en enero de 2016 con un. Elevado pero justificado si se quiere en los sueldos del sector y, además, en que la función requiere de confidencialidad y dedicación full time.Sin embargo, en mayo de 2016, cuatro meses después de empezar, quien hoy explicará por qué participó de lo que configuraría un grave delito obtuvo un primer aumento que llevó su sueldo mensual a $55.000. En septiembre de ese mismo año, logró un segundo incremento salarial, al pasar a ganar $65.000.Según El Disenso,. Su jefe Curuchet, el presidente de la entidad y hombre de máxima confianza de Vidal, le dio un nuevo puesto dentro de la misma entidad para así solucionar el escollo.La misma fuente, con testimonios de representantes sindicales, indica que Emiliay, en cambio, sólo continuó ejerciendo fácticamente como secretaria privada de Curutchet hasta el final de su gestión.Sumando el sueldo de asesora y el de Subgerenta, sin embargo, Jaime. En julio, "Milu" sí logró el préstamo del Bapro por casi 2 millones de pesos, equivalente a más de 100.000 dólares al tipo de cambio de la fecha.Se sabe que. Incluso entraron los técnicos de la AFI que instalaron y luego desinstalaron las cámaras y los micrófonos.JustamenteEl exgerente de Relaciones Institucionales del Bapro, al igual que Jaime, había sido convocado para dar explicaciones ayer, pero pidió postergar su declaración hasta febrero porque está fuera del país.Stella, ex vocero de Néstor Grindetti y aportante de Cambiemos, llevó al Bapro también a su pareja,, y la designó en un cargo “Ad Honorem”, desde donde ella aparentemente colaboró con la gerencia que manejaba su marido.Tear formó previamente una empresa llamadajunto a una socia, Rosana Lidia Laddaga. Esta última era al mismo tiempo gerenta deLa información indica que desde que Stella llegó al banco en enero de 2016 su gerencia habría realizado una gran cantidad de erogaciones a nombre de la empresa “Media Office SRL“, gerenciada por la socia de su esposa. El monto total a 2018: $3.168.900.En su última declaración jurada a esa fecha,