Independiente: el barra Bebote Álvarez convoca a la marcha que armó Doman contra los Moyano

El barrabrava de Independiente Pablo "Bebote" Álvarez, famoso entre otros escándalos por haber estado preso condenado por tratar de extorsionar al ex entrenador de ese club Ariel Holan, convocó a los socios a movilizarse a la sede el próximo 28 de enero para protestar contra la gestión de Hugo y Pablo Moyano, en una convocatoria que impulsa el espacio que encabeza Fabián para los comicios en la institución

Desde la lista del periodista aseguran que no tienen intención de "politizar un reclamo genuino", pero eso se acerca poco a la realidad desde los hechos ya que ese sector viene llamando a movilizarse y a expresarse en contra de la actual gestión.De hecho, "Bebote" Álvarez se sumó a la movida partidaria política en sus redes sociales, al citar un petitorio de la agrupación "Independiente Presente" en la que piden marchar con los socios "de forma pacífica" el próximo 28 de enero."Todos a la sede. #AndateMoyano #Eleccionesya", expresó el barra condenado. Es llamativo, además, que "Bebote" apoye la iniciativa de Doman luego de haber intentado ser candidato a presidente y adquirido una propiedad a metros del Libertadores de América.Para tener más elementos que prueban que la marcha es armada por el sector de Doman, se destaca también que el periodista y candidato a vicepresidente del Rojo por ese espacio, Juan Marconi, que hace poco tiempo volvió a la vez a la televisión como conductor deportivo, también confirmó que estará en la protesta en su carácter de socio del club."Como socio y como hincha ahí voy a estar. PRESENTE", manifestó. Álvarez lo citó y replicó: "Por fin se despertó @marconijuan. El 28 todos a la sede. Despiertensen hinchas de #independiente".La queja central contra la gestión actual es por la no realización de las elecciones en el club, pero la realidad es que esto se dio por un recurso de amparo que presentó la lista de Doman, que fue inhabilitada por parte de la Comisión Electoral y de la Dirección de Personas Jurídicas.Cabe recordar que "Bebote" fue beneficiado con el cese de la prisión domiciliaria en diciembre de 2019 luego de cumplir dos años y 20 días de los tres años y medio de prisión que se le impuso en octubre del mismo año por la tentativa de extorsión al ex entrenador de Independiente, Ariel Holan.Álvarez cayó cuando junto a otros barras le pidió “a su modo” al ex técnico que le financiara con 50.000 dólares la excursión al Mundial 2018.