Gestapo: exfuncionaria confesó que reservó salón por orden de presidente del Bapro de Vidal

Tras el faltazo de ayer, finalmente la exfuncionaria del Banco Provincia (Bapro) Emilia Jaime asistió a dar explicaciones sobre su participación en la organización de la reunión "Gestapo"ante la subcomisión de Inteligencia de la Bicameral del Congreso y reveló que reservó el salón donde se realizó el encuentro a pedido nada más y nada menos que del extitular de esa entidad Juan Curuchet, de quien ella era la secretaria privada.Curuchet no sólo fue el titular del Bapro entre diciembre de 2015 y diciembre de 2010, es decir toda la aventura macrista en los poderes ejecutivos nacional y bonaerense, sino que fue un funcionario de máxima confianza de María Eugenia Vidal. Además de la dificultad de que la ex gobernadora no supiera respecto de este tipo de encuentros, a los que denominó "de trabajo", el propio perfil alejado de los escándalos que administró el "Colo" deja a las claras que dio los imperativos que reconoció Jaime por orden de alguien superior en la jerarquía.Como explicó Política Argentina esta mañana, "Milu" Jaime fue quien aparece en los mails que tiene la justicia ordenando la reserva de la sala de reuniones donde se efectuó el encuentro de agentes de la AFI, funcionarios de la gestión de Vidal y empresarios para armar estrategias judiciales contra sindicalistas.Era tanta la confianza de la ex secretaria con la administracón bonaerense que incluso el duplicaron el cargo dándole una subgerencia para la que no tenía que trabajar , además de aumentos salariales jugosos e incluso un crédito del banco.Fuentes parlamentarias explicaron que Jaime dijo que se dedicaba, entre otras funciones como secretaria de Curuchet, a "mandar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones con lo cual confirmó la información que surgió de los mails donde pide por tres días la sala de multiuso en la cual se grabó esa reunión".La semana pasada, la subcomisión ya realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en Mitre y San Martín, en el microcentro de la ciudad de Buenos AiresLos voceros señalaron la exfuncionaria dijo que solo "cumplía ordenes de Curuchet" y por eso pidió la sala de reuniones como figura en los mails que tiene la subcomisión y que fueron entregados por las actuales autoridades del Banco Provincia.Por otra parte, el ex Gerente de Recursos Institucionales Hernán Stella pidió postergar su declaración hasta febrero por "cuestiones particulares", informaron voceros a Télam.Al procurador general bonaerense,, íntimo también tanto de Vidal como dey sospechado de avalar el armado de causas desde su función según testimonios, evitó dar explicaciones en un primer turno al que lo habían convocado hace semanas y fue citado para este jueves por esa subcomisión.Sin embargo, la expectativa es que siga la línea de no dar explicaciones inaugurada por el fiscal federal. Uno de los miembros de la Bicameral, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, descree de su asistencia.Tras acusarlo de tener, Tailhade dijo que "hasta ahora no tenemos ninguna confirmación y da la impresión de que no va a venir"., sostuvo.Los legisladores buscan conocer el paso a paso de cómo se gestionó ese encuentro realizado el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Bapro, del que participaron funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de la AFI y empresarios de la construcción, que quedó registrado en un video.De esta manera, y con esta serie de testimonios, los integrantes de esa subcomisión investigan si ese encuentro se concretó a pedido de la Gobernación de esa época.