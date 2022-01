27.01.2022 / Gestapo y mesa judicial

Procurador de Vidal: arrepentido de la foto con Macri y sin respuesta sobre el "teléfono AFI encriptado"

Julio Conte Grand negó ante la Bicameral de Inteligencia ser parte de la "mesa judicial" macrista, pero reconoció errores. No pudo explicar por qué tenía un celular de encriptado por la ex Side y admitió como "imprudencia" su imagen con el ex presidente procesado por espionaje ilegal.