Cómo será y con qué argumentos se convoca la marcha del 1F frente a la Corte

Con la consigna “” y para exigir “el fin del lawfare” se realizará la marcha que aglutinará, a partir de las 18 horas en la porteña Plaza Lavalle –frente al Palacio de Tribunales y sede de la Corte Suprema— a diversas organizaciones políticas, gremiales, judiciales, sociales, de derechos humanos para reclamar una reforma integral delAllí se dará lectura a un documento y luego tomará la palabra el juez Juan Ramos Padilla, uno de los principales convocantes. Con los mismos reclamos habrá también movilizaciones en más de 30 ciudades de todo el país, a los que se sumarán consignas propias sobre el accionar judicial en cada una de ellas.El presidente Alberto Fernández calificó anoche la convocatoria como "una expresión ciudadana", en una entrevista con el canal C5N.advirtió.Al la convocatoria se plegaron distintos integrantes de la Justicia. "", definió también."Durante el Gobierno de Mauricio Macri se hizo patente que había que democratizar al Poder Judicial. Esa gestión actuó como una banda que tuvo un plan criminal que pasaba por captar a un sector de la justicia para tener impunidad. Por eso, es necesario movilizarse", señaló por su parte el exjuez federal Carlos Rozanski., remarcó el expresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 de La Plata. “Hay que poner el bisturí en todos lados porque la Justicia está infiltrada por esta gente. La mayoría en el Poder Judicial son buenos jueces y fiscales, pero es imposible si no se cambia la cabeza", agregó Rozanski.Distintos sectores sindicales participarán de la convocatoria de hoy frente a Tribunales. "Es una obligación marchar mañana para pedir una justicia independiente y democrática y para que los jueces dejen de permanentemente fallar en favor de los sectores de poder", afirmó ayer el cotitular de la CGT,. Para el dirigente camionero, "son varios los motivos" para movilizarse. Entre ellos criticó "que un trabajador deba estar 15 o 20 años para cobrar una indemnización, mientras que algunos juicios de empresarios o políticos de derecha logran fallos de forma automática".", remarcó el dirigente camionero.El diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky también se manifestó a favor de la Marcha del 1F. Otros dirigentes y gremios, en cambio, se mantienen al margen de la movilización. Luego de atribuirle a la “grieta” entre oficialismo y oposición “la marcha en contra del 1F y a favor --3F-- de la Corte Suprema”, el gremio de Judiciales que conduce Julio Piumato anunció en un comunicado que “nuestra organización no participará de ninguna de estas convocatorias”.Posturas disímiles también se plantean entre funcionarios y legisladores del oficialismo. El diputado Leandro Santoro afirmó que la Corte Suprema "tiene que rendirle cuentas a la sociedad" y por este motivo "es legítimo que la gente se exprese" en la movilización de hoy. ", explicó el legislador.La movilización se replicará en más de 30 ciudades de todo el país. En muchas de ellas habrá reclamos a la justicia local. "Estoy de acuerdo con la marcha, pero no tengo nada en contra de la Corte Suprema, pero si contra sus integrantes y los jueces que responden a Macri, a la embajada de Estados Unidos, a Cambiemos, a (la exministra de seguridad) Patricia Bullrich y a toda la derecha", afirmó la dirigente social jujeña Milagro Sala. La dirigenta de la agrupación Tupac Amaru, que permanece bajo arresto desde hace seis años en Jujuy sin condena firme, comparó: