Germán Martínez propuso escuchar a Dujovne y Caputo y convocarlos al Congreso

El nuevo presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados,habló sobre los detalles del futuro tratamiento del acuerdo con el(FMI) dentro del Congreso. En esa línea, propuso "escuchar" acomo los responsables de la deuda y consideró que Martín Guzmán podría tomar las sugerencias de los legisladores de acá a la entrada del memorándum con el Fondo en el recinto., propuso Germán Martínez., agregó en El Destape Radio.Sobre los detalles del tratamiento del acuerdo dentro del Congreso, Martínez aclaró que "la negociación con el Fondo no la lleva la cámara sino el ministro de Economía por delegación del Presidente de la Nación". "El viernes se trazaron las aristas fundamentales. Los técnicos del Fondo plantearán la letra chica", continuó., precisó.a", insistió.En esa línea, planteó que el bloque del Frente de Todos tiene "la oportunidad de dar un debate a fondo". "No pudimos darlo en 2018 en el Congreso. Hoy se plantea un camino de una gran institucionalidad, algunos no estaban de acuerdo con la idea socialmente de traer todo acuerdo con el Fondo al Congreso. Fue nuestro gobierno y nuestro bloque quienes impulsaron eso", destacó., confió.Sobre las diferencias que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional generó dentro del Frente de Todos, especialmente la salida de Máximo Kirchner como jefe de la bancada oficialista, Martínez opinó: "Reconozco que el tema es y ha sido súper sensible y tiene una particularidad intensidad la relación con el peronismo". "Yo tengo una mirada sobre el camino de solución planteado por el Presidente y que, quizás, no coincida con la de otros compañeros cuya visión es de lo más diversa. ¿No sería ilógico que haya unanimidad? Máximo lo dejó claro", destacó.completó.