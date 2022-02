Acuerdo con el FMI: Las diferentes posturas en Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio continúa dilatando la decisión de si votarán o no el acuerdo con el FMI. Mientras hay dirigentes que daban por sentado que se acompañará lo que se acuerde con el Fondo, la presidenta del PRO,, lo puso en duda:Le salió al cruce el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, que dijo que son todas expresiones a título personal y que la verdadera decisión la tomará la mesa nacional. Esta última tuvo un encuentro al mediodía, pero no logró consensuar una posición. Sí hubo discusiones nuevamente entre Bullrich y Gerardo Morales, quien le reprochó que adelante posiciones por los medios y se crea. El expresidente Mauricio Macri también generó discusiones: se mostró crítico del acuerdo de la deuda que él tomó y otros le recordaron que hay que ser responsables.La discusión sobre qué hacer con el acuerdo delviene siendo postergada en cada instancia de la mesa nacional de. Nada distinto ocurrió este miércoles. Cuando se llegó al principio de acuerdo, la semana pasada, los dirigentes eligieron un escueto comunicado en el cual no se comprometieron a votar la iniciativa cuando llegue al Congreso, sino que dijeron que van a esperar poder ver "la letra chica".Con la renuncia de Máximo Kirchner, se abrió un nuevo escenario de disputa interna. Desde el ala dura del PRO, ya comenzaron a plantear que si el kirchnerismo no vota la ley, tampoco debería hacerlo Juntos por el Cambio, una idea que rechazan -por ejemplo- los de la Coalición Cívica. La presidenta del PRO sumó una idea novedosa a la discusión: dijo que lo mejor sería, si no hay una votación unitaria, que se derogara la ley que obliga a pasar el acuerdo por el Congreso.afirmó Patricia Bullrich, quien parece preocupada --sobre todo-- porque no parezca que Juntos por el Cambio tiene alguna responsabilidad por la deuda que tomó Macri en 2018.“Ellos armaron esta ley para decir: ‘Nosotros queremos que ustedes ponga la cara’. Ahora ¿nosotros ponemos la cara y ellos la sacan?”, se enfureció Bullrich.propuso, para sumar confusión sobre cuál será la postura de la alianza opositora.Se le sumaron otros diputados del PRO que dijeron que no están dispuesto a votar el acuerdo si no lo vota todo el oficialismo. Entre ellos, estuvo el exministro de Educación de Macri Alejandro Finocchiaro, quien aseguró:En el radicalismo, que parecía más proclive a votar el proyecto, también están surgiendo voces disidentes. El jefe del bloque Evolución-UCR, Rodrigo de Loredo, puso condiciones:, los cortó.Horacio Rodríguez Larreta se sumó con su propio guión a la discusión, sin proponer alternativas (en esto, el jefe de Gobierno viene siendo consecuente: fue el único que se negó a asistir a un encuentro de gobernadores por la deuda, no tuvo reuniones posteriores con el ministro Martín Guzman y avaló el dejar sin Presupuesto 2022 al Gobierno). “remarcó Larreta. "afirmó sobre la renuncia de Máximo Kirchner. Cuando le preguntaron si votarán o no el acuerdo con el FMI, eludió definir su posición:.. No obstante, la posición unificada no llegó.La mesa nacional de Juntos por el Cambio tuvo una primera reunión al mediodía para intentar unificar alguna postura. El encuentro no terminó con una posición de conjunto pero volaron chicanas. A Bullrich, Morales le reprochó que salga a hablar en nombre de todos:le arrojó. Macri esta vez optó por hablar (la otra vez no había dicho nada y hasta hubo quien se preguntó si no estaba jugando al golf). El expresidente dijo que el acuerdo no era creible y tendió a argumentar en línea con un rechazo (si bien no lo propuso con todas las letras). En cambio, el diputado de la Coalición Cívica Juan López --muy cercano a Elisa Carrió-- quien le dijo que hay que actuar con responsabilidad.La discusión continuó, pero no pudieron ponerse de acuerdo en la forma en la que votarán. Llegaron a la idea de que podrían abstenerse, aunque con el Presupuesto ese era el consenso y terminaron votando en contra a último momento. La discusión, no obstante, seguirá en otra reunión el 9 de febrero. Será presencial, a diferencia de la de este miércoles, que fue por Zoom y no podían volar vasos.