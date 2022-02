China: Alberto Fernández anunció acuerdos de financiamiento por u$s 23.700 millones

Los acuerdos de inversión y cooperación económica que anunciaron este domingo los mandatarios de la República Popular de China y de la Argentina, representarán para el país el financiamiento para diversos proyectos que involucran una cifra de más de 23 mil millones de dólares.Argentina logra así dar pasos concretos en la regeneración del vínculo entre ambos países "llevando a los hechos muchos compromisos que estaban escritos pero, por diferentes razones, se fueron postergando en el tiempo", comentó una fuente de la delegación argentina.Un segundo paquete, por 9.700 millones de dólares aproximadamente, se constituyen a través de proyecto o propuestas que la Argentina presentará en el Grupo Ad Hoc creado entre ambos países en el marco de la adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda.La visita del presidente Alberto Fernández a la República Popular de China se da en el marco del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.Con esta decisión estratégica, el gobierno nacional rubricará diferentes acuerdos que garantizan financiamiento para inversiones y obras por más de 23.700 millones de dólares, generando un nuevo hito en la relación bilateral que en los últimos 15 años se amplió y fortaleció notablemente.La firma del Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación en el Marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI se realizó entre el canciller argentino Santiago Cafiero y He Lifeng, Presidente (chairman) de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China.La firma de MOU (Memorandum of Understanding) de la Iniciativa de Franja y la Ruta, y la visita presidencial implican una profundización de la relación bilateral con los siguientes objetivos:-Incremento de la participación de proveedores argentinas en esas obras-Incrementar la Inversión Extranjera Directa (IED) en sectores estratégicos argentinos (energía, electromovilidad, entre otros)-Incrementar la oferta exportable argentina a China y Asia, tendiendo a la reducción del déficit comercial con China-Compromiso de China para avanzar en las negociaciones sanitarias y fitosanitarias y en las habilitaciones para establecimientos frigoríficos y pesqueros. Financiamiento para obras de infraestructura.-La Iniciativa de la Franja y la Ruta -BRI, por sus siglas en inglés- se orienta a impulsar la cooperación y la conectividad entre los países a través de dos componentes principales: uno de carácter terrestre (la “Franja Económica de la Ruta de la Seda”) y otro transoceánico (la “Ruta Marítima de la Seda”). Estuvo inicialmente enfocada en -Asia Central, pero ha ido ampliando la participación a otras regiones.La Iniciativa se presenta como una plataforma para promocionar el flujo de comercio e inversiones, la integración de los mercados y la cooperación económica regional abierta e inclusiva. Más dede casi todas las regiones del mundo (África, Asia y Medio Oriente, Europa, América Latina y el Caribe, Oceanía) se han adherido a la Iniciativa.La segunda plataforma donde se engloban un importante número de proyectos e inversiones es elMecanismos de Diálogo estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica, que en su reciente 5ta. Reunión de alto nivel se plasmaron los principales proyectos de inversión en infraestructura a realizarse en Argentina. Se identificaron, además, áreas para promover la inversión directa china.En adición alen el marco de la visita se suscribieron trece diferentes documentos de cooperación de carácter interinstitucional en distintos ámbitos y entre diferentes contrapartes, referidos a materias como el desarrollo verde, la economía digital, el área espacial, tecnología e innovación, educación y cooperación universitaria, agricultura, ciencias de la tierra, medios públicos de comunicación y energía nuclear.En el marco de la profundización de la relación económica bilateral se discutirán oportunidades concretas para promover la inversión extranjera directa de China en la Argentina con el objeto de ampliar la oferta exportable de nuestro país,Se trata de un listado que deberá ser discutido con la contraparte china. Estas obras suman un monto cercano a los US$ 9.700 millones. El listado de 10 proyectos de infraestructura acordados en el marco del DECCE (Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica) entre la Cancillería argentina y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China confirma una inversión de US$ 14.000 millones. En la reunión se planteó la expectativa argentina para trabajar bilateralmente para incrementar el contenido local (participación de empresas proveedoras argentinas) en las obras.