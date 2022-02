Piden imputar a Macri e indagar a Vidal por la Gestapo antisindical

El gremialistasolicitó a la justicia que se tome declaración indagatoria a la ex gobernadora, a su exministro de Trabajoy que se impute al ex presidenteen la causa de la Gestapo para perseguir sindicalistas.En un escrito firmado por Medina junto a su abogado César Albarracín, se pidió la indagatoria de Vidal, Villegas, y los ex funcionarios provinciales Adrian Grassi, Roberto Gigante, el intendente de La Plata Julio César Garro, el senador Juan Pablo Allan, el ex director de jurídicos de la AFI macrista Juan Sebastián De Stefano, los ex AFI Darío Alberto Biorci, y Diego Luis Dalmau Pereyra y empresarios que participaron de la reunión en el Banco Provincia.Pidió además que se amplíe la imputación del caso a Mauricio Macri; Gustavo Arribas, Silvia Majdalani; Gerardo Martinez; Federico Salvai; Gustavo Ferrari y el Procurador Julio Conte Grand.