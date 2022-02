Murió el ex golfista e intendente cordobés Eduardo El Gato Romero

A los 67 años, murió el ex golfista y dirigente político del macrismo Eduardo "Gato" Romero, quien recientemente había pedido licencia como intendente de la ciudad de Villa Allende por su delicado estado de salud

El "Gato" se sumó a la política en 2013, cuando comenzó a analizar una propuesta que le hizo el PRO, con Mauricio Macri entonces al frente de la Ciudad de Buenos Aires, para postularse como intendente de Villa Allende

La información fue brindada de manera oficial por el municipio a través de un comunicado:“Eduardo Romero fue sin lugar a dudas uno de los vecinos más destacados y reconocidos de la ciudad, que nos representó a lo largo y a lo ancho del mundo a través de su carrera deportiva como golfista, pero sobre todo como un vecino ilustre que incluso hace unos años aceptó y se embarcó en su último desafío: ser intendente de la ciudad que lo vio desarrollarse y crecer, como deportista y como personas”, mencionó el municipio.Pocos días antes de la noticia de su fallecimiento, el golfista que supo ganar el Trophée Lancôme y los Abiertos de España, Francia, Italia y Escocia, había pedido licencia a su cargo como jefe comunal debido a problemas de salud que arrastraba desde hace varios meses.Más precisamente, en diciembre estuvo internado en un sanatorio privado de Córdoba capital por una descompensación y problemas estomacales. Luego, a fin de año, Romero dijo que su salud se encontraba delicada y que venía transitando distintos tipos de estudios médicos que continuarían a lo largo del mes de enero.“No les voy a negar que eso me preocupa y desgasta, pero también quiero decirles que este desafío me fortalece”, había expresado en una carta que compartió en sus redes sociales.Luego, sólo hace un par de semanas, el 29 de enero, el ex deportista profesional reconoció que no iba a poder continuar con sus actividades como intendente. “Aquí estoy nuevamente para contarles lo que me está pasando, y sobre todo, las razones por las cuales no puedo estar ahí, al lado de ustedes como lo hice siempre. Mi estado de salud es delicado y hace algunas semanas comencé un largo tratamiento con altibajos, que hoy me obliga a darles una noticia que nunca imaginé y para la que nunca me preparé. Junto a mi equipo y familia decidimos que lo mejor es poner una pausa en mis funciones como Intendente de Villa Allende, pidiendo una licencia temporal que me permitirá enfocarme en mi salud”, comunicó a los vecinos.“Me siento bien, contento, jugando al golf. Hay un proyecto para Villa Allende y tengo que arreglarlo durante el 2014″, reveló entonces. Contó que conocía a Macri desde hacía años y que pese a que le ofrecieron vivir afuera creía que hay muchas cosas para hacer en su pueblo natal.Aseguró conocer "el proyecto de Macri" y que eso lo llevaba a "inclinarse para quedarse". "Sé al desafío que me enfrento, la misma familia me lo dice, uno de los obstáculos que tengo es aún convencer a la familia, soy una persona querida pero luego pasaré a ser un candidato, es una forma de decir basta y tengo que hacerlo por la Villa”, finalizó.Es así que decidió acompañar a Macri y en 2015 se postuló, y ganó las elecciones en su ciudad. Aquella noche el "Gato” subió al escenario junto a Macri, Gabriela Michetti y Héctor Baldassi y agradeció a los fiscales, a todos los vecinos que participaron de los comicios y al propio Mauricio por haberlo impulsarlo a meterse en política.“Estoy tan contento como si hubiese ganado un US Open. Es un día de mucha alegría y felicidad y ahora empieza el gran desafío de responder con obras y hechos concretos al respaldo que nos dio la gente”, dijo el golfista aquella noche. Fue reelecto en abril de 2019, en una elección anticipada a la provincial.