Nación y Ciudad acordaron conformar comisiones de trabajo para discutir el traspaso del transporte

la cartera nacional presentó en el encuentro un esquema ordenado a la Ciudad para que asuma la gestión de las líneas de colectivo porteñas, basado en cuatro ejes: técnico, institucional, jurídico y económico.

El Ministerio de Transporte de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron este jueves la primera reunión para discutir el futuro de la administración de 32 líneas de colectivos con origen y destino dentro del distrito, lo que incluye la fijación de tarifas y las eventuales asignaciones de subsidios.Tras el encuentro, el secretario de gestión de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, anunció la continuidad del diálogo con la Ciudad a través de unidades de coordinación que comenzarán a trabajar a partir del 22 de febrero, para analizar distintos aspectos sobre la gestión del sistema y la reducción de subsidios de la Nación hacia la comuna en búsqueda de una mayor equidad federal., aseguró Giuliano y remarcó que la asistencia del Estado nacional que recibe la Ciudad de Buenos Aires en el área de Transporte no la recibe ningún otro distrito del país.En ese sentido destacó que Nación le propuso a Ciudad iniciar el camino para que "la Ciudad asuma la administración, la competencia que la da una ley que ya tiene más de 10 años" y advirtió queDe esta manera,Giuliano recordó que el sistema de transporte propio de la Ciudad de Buenos Aires insumió un presupuesto de $14.600 millones en 2021, pero aclaró queDe la misma manera afirmó que en el esquema actual "se ha visto un trayecto en donde la Ciudad se fue retirando del subsidio de este sostenimiento y lo ha hecho de 2019 hasta ahora. Hoy aporta solamente el 44% de casi un 82% que aportaba y esta es la manera de ir compensado".Por su parte, Jorge Macri calificó de "buena" la reunión y explicó que hacia adelante la Nación deberá convocar también a la provincia de Buenos Aires para entender cuál es la mirada de la Provincia. " No hay manera de administrar el sistema de transporte como el de colectivos sin un acuerdo entre las tres partes", indicó., dijo y agregó que la Ciudad "no tiene un marco reglamentario para definir tarifas"."Habiendo un ámbito de diálogo apostamos a que en el marco del trabajo conjunto podamos encontrar una solución viable", cerró.